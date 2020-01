Apunyalen un jove en una baralla a la sortida d'una discoteca de Figueres

Un jove de 26 anys va rebre diverses ganivetades al tòrax durant una baralla a l'exterior de la discoteca Noche de Luna de Figueres la matinada de dissabte a diumenge. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, l'agressió va tenir lloc pocs minuts abans de les sis de la matinada i els serveis d'emergències van rebre l'avís d'un jove estès a terra en un pàrquing proper al local d'oci nocturn.

Al jove, que té 26 anys, el van traslladar a l'hospital Trueta de Girona. Segons fonts hospitalàries, diumenge el van intervenir d'urgència i ahir es trobava a l'UCI, on evoluciona favorablement. Segons fonts de la investigació, una de les ganivetades va ser especialment perillosa perquè va fregar la zona del cor.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir l'autor o autors de l'agressió. Els investigadors no prendran declaració a la víctima fins que el seu estat millor però estan recopilant informació de testimonis i, també, recollint imatges de les càmeres de videovigilància que hi ha a la zona per si poden aportar més informació.

Segons fonts properes al cas, alguns testimonis apunten que el grup entre el qual hi havia l'agressor va fugir amb cotxe després de l'atac.

Precisament, el divendres 3 de gener es va produir una baralla entre tres persones en ple dia al barri de Sant Joan que va acabar amb dos ferits d'arma blanca. Setmanes abans, a principis de gener, també s'havia registrar un apunyalament en un carrer comercial del centre de la ciutat arran d'una disputa.