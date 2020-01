Projecten una nova mesquita al Culubret de Figueres amb una cúpula inspirada en Dalí

La comunitat islàmica de Figueres disposarà d'una nova mesquita a la ciutat. S'ha projectat al barri del Culubret, al sector oest, i del disseny de l'edifici se n'encarrega el bufet Batlle Arquitectura. La particularitat és que incorporarà una cúpula de vidre al sostre, amb certes similituds amb la del Museu Dalí. Segons han explicat des de Batlle Arquitectura, s'ha triat aquest element distintiu de Figueres per tal de relacionar el centre de culte amb la ciutat on s'ubica. I és que la cúpula del Museu és un dels símbols més identificatius de la capital alt-empordanesa.

La mesquita es construirà en una finca del carrer Josep Maria Sert del barri del Culubret adquirida el 2017. Actualment, la comunitat islàmica d'aquest sector de Figueres ja disposa d'un espai de culte, però l'immoble és de lloguer i de dimensions més reduïdes. Amb la nova ubicació es construirà un «gran espai obert i polivalent» de 400 metres quadrats i amb aforament per a 300 persones. Abans, però, cal enderrocar l'actual immoble que hi ha en aquest terreny.

L'estructura constarà dels elements característics d'una mesquita, com són la cúpula i el minaret. La façana serà sòbria i s'utilitzarà el material conegut com a u-glass perquè, segons els arquitectes encarregats del projecte, permet l'entrada de llum però alhora proporciona privacitat en no deixar que es vegi l'interior.

A Figueres hi ha cinc mesquites: al carrer Tapis i als barris del Poblenou, Marca de l'Ham, als habitatges de Sant Joan i al mateix Culubret. Taib El Harrak, president de la comunitat islàmica del carrer Tapis i Driss El Habib, membre del Centre Cultural Islàmic, han explicat que l'objectiu no és el de concentrar tota l'activitat de culte a Figueres en un sol espai, ja que el model actual diversificat en barris ja funciona perquè permet dotar-lo d'una major proximitat.

Els actuals espais de culte reuneixen un important nombre de fidels, sobretot en l'oració del divendres, i especialment en època de Ramadà, segons expliquen des de la comunitat. De fet, l'Ajuntament els havia cedit espais municipals per a aquestes pregàries.



El Parc de les Confessions

L'Ajuntament havia intentat resoldre aquesta mancança d'espais amb el projecte fallit del Parc de les Confessions, que va idear l'exalcalde Santi Vila (CiU) a la zona del cementiri municipal i que proposava la construcció de temples per a ortodoxos i musulmans. La comunitat de Testimonis de Jehovà també s'hi va interessar.

Precisament, el 2012 la comunitat islàmica,a l'espera que es fes aquest Parc de les Confessions, va iniciar una recollida de fons per reformar la mesquita del carrer Tapis per aquesta falta d'espais.