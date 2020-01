L'empresa Ametller Origen obrirà a Figueres un gran supermercat ecològic

El grup Ametller Origen obrirà un gran supermercat ecològic a Figueres. L'establiment s'ubicarà en una nau al número 78 del carrer Empordà, a tocar de la carretera d'Olot (N-260), on anteriorment s'havien ubicat els magatzems GiFi, ara a Vilatenim. El local ja està en obres i queda pendent de confirmar la data d'obertura.

El nou establiment de Figueres, especialitzat en l'alimentació saludable, serà la quarta botiga d'Ametller Origen a comarques gironines. La marca ja té locals a Blanes, Girona i Olot. A més, l'alcaldessa, Agnès Lladó, ha anunciat que la botiga de Figueres serà la segona més gran de Catalunya, per darrere del supermercat de la cadena a Sant Cugat del Vallès, amb una superfície de 500 metres quadrats. Lladó va explicar en el darrer ple municipal que es tractava d'una «gran empresa catalana» que ha fet «una aposta d'inversió important» per establir-se a la ciutat.

La botiga de Figueres disposarà de dos aparcaments per als clients: un a l'accés principal del carrer Empordà i un segon a la part posterior, entre el carrer Ter i Llobregat. En aquest cas, es tracta d'una finca municipal darrere els Jutjats que ja s'utilitza de pàrquing i que, a través d'un acord entre l'Ajuntament, la propietat de la nau i l'arrendatari (Casa Ametller) s'estableix l'arranjament d'un nou accés que connecti amb el supermercat així com el dret de pas públic per aquest vial per poder accedir a l'aparcament municipal des del carrer Empordà. El cost de les obres, de 45.678,55 euros, l'assumirà íntegrament Casa Ametller. A més, disposarà d'unes places reservades per recollir les comandes fetes en línia.

L'alcaldessa ha explicat que l'arranjament d'aquesta zona afavorirà la mobilitat de vianants i vehicles, tal com es recull en el mateix acord. I és que l'Ajuntament vol disposar de més aparcaments dissuasius i que aquests, alhora, tinguin un recorregut accessible fins al centre de la ciutat, suprimint les barreres arquitectòniques.



Nous llocs de treball

Lladó ha explicat que l'obertura de l'establiment suposarà la creació de quaranta nous llocs de treball a Figueres. Precisament el passat mes d'agost, Ametller Origen va organitzar una jornada de selecció a l'Auditori Caputxins per escollir l'equip de la futura botiga de Figueres. Buscaven venedors, carnissers, líders de torn i responsables de selecció.

El Grup Ametller Origen està integrat per més de 1.500 treballadors i 99 punts de venda propis i servei de botiga online.