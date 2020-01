La Funerària Vicens obre un tanatori al centre de la Jonquera

La Jonquera tindrà un tanatori en ple nucli urbà. Es tracta del primer espai d'aquesta tipologia que s'obre al municipi fronterer i que serà gestionat per la Funerària Vicens. L'espai s'ubicarà al número 3 de l'avinguda Pau Casals i comptarà amb diverses sales de vetlla. Es troba en una zona envoltada d'habitatges i limita amb el riu i un barri residencial de cases unifamiliars.

L'empresa hi va començar a executar les obres fa unes setmanes per adaptar l'espai als nous usos. Anteriorment, s'hi havia ubicat un taller mecànic després que la històrica fusteria Ribera tanqués, que havia ocupat l'immoble durant més de trenta-cinc anys. L'espai oferirà només servei de vetlla dels difunts, ja que per tal d'incloure-hi un crematori caldria llicència ambiental en una zona que limita amb el riu i és pròxima a habitatges. L'espai de vetlla donarà servei a la Jonquera però també als municipis de l'entorn, ja que permetrà evitar els desplaçaments a Figueres.



Malestar veïnal

La instal·lació de l'espai de vetlla en una zona tan propera als habitatges i al nucli urbà ha generat crítiques entre els veïns d'aquest sector. Temen que un negoci d'aquesta tipologia devaluï el valor dels habitatges, a més del fet de viure al costat d'un equipament vinculat amb la mort.

A més, temen que l'augment de vehicles en aquesta zona impacti en la disponibilitat d'aparcament, en un sector on habitualment costa de trobar places disponibles.

La seu principal de la Funerària Vicens és a Figueres, on té sales de vetlla, espais per a cerimònies i crematori. És una empresa familiar que va ser fundada el 1924 a la capital alt-empordanesa i actualment està gestionada per la tercera i quarta generació familiar.

A Figueres, s'ubica al polígon del recinte Firal, allunyat del nucli urbà, i a Llançà, tambés es troba en un espai a l'entrada del municipi i allunyat del nucli urbà.