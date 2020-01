Presó sense fiança per als tres detinguts per l'apunyalament de la discoteca de Figueres

El jutjat d'instrucció 5 de Figueres, en funcions de guàrdia, ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per l'apunyalament d'un jove a la sortida de la discoteca Noche de Luna de Figueres la matinada de dissabte a diumenge. La causa està oberta per homicidi en grau de temptativa, segons informa el TSJC. Els Mossos d'Esquadra van detenir els sospitosos, tres homes de 35, 34 i 19 anys, entre dimarts i dimecres. Tots tres són veïns de Figueres i d'origen dominicà.

Cap a les sis del matí del matí, es va produir una baralla a l'exterior del local durant la qual la víctima va ser agredida amb una arma blanca. Segons fonts de la investigació, va rebre almenys tres ganivetades, una d'elles fregant el cor. Al ferit el van traslladar a l'hospital Trueta de Girona on el van haver d'operar d'urgència i va ingressar a l'UCI. L'endemà, el van traslladar a planta on evolucionava favorablement. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per identificar els autors de l'agressió.

Després de diverses indagacions, els agents van aconseguir detenir les tres persones implicades. Segons fonts del cas, els agents van prendre declaració a testimonis que van veure els sospitosos fugint en un cotxe en direcció al Far d'Empordà després de l'agressió. Els detinguts han passat a disposició del jutjat d'instrucció 5 de Figueres aquest dijous. El jutjat ha ordenat presó sense fiança per a tots tres com a suposats autors d'un intent d'homicidi.