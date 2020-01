Figueres desencalla la urbanització del parc de les Aigües després de vint anys

Figueres ha reactivat la urbanització del parc de les Aigües, al sector de l'avinguda Costa Brava projectada l'any 2002. Es tracta d'una promoció de pisos de cinquanta-cinc habitatges de nova construcció i la venda de tres parcel·les de l'Institut Català del Sòl (INCASÒL). La sortida de la crisi econòmica ha permès la reactivació del sector de la construcció a la ciutat, i a la zona de Sant Isidre, al límit amb Vilafant, també s'hi anuncia una promoció d'habitatges unifamiliars que ja s'està executant.

En el cas del sector del parc de les Aigües, a l'encreuament entre l'avinguda Costa Brava i el carrer Espolla, la promotora Immoglaciar hi anuncia la futura construcció d'un nou parc residencial amb el nom de Glaciar Nova.

El complex inclourà diverses tipologies d'habitatge, entre les quals hi haurà dúplex i baixos amb terrassa exterior i jardí privat. L'entrega està prevista pel segon semestre del 2022 i els preus oscil·len entre els 162.000 i els 264.000 euros, tal com ha difós el grup immobiliari.

El Pla Parcial pel desenvolupament urbanístic de l'avinguda Costa Brava de Figueres el va aprovar definitivament la Comissió d'Urbanisme de Girona el 2003 i va ser modificat el 2005. La memòria data de tres anys abans, del 2002, i incloïa la construcció de vials que permetessin «cosir el teixit urbà i permetre l'obertura de l'avinguda Costa Brava i assegurar la connectivitat dels barris».

Fins al 2007 no es va aprovar la reparcel·lació definitiva d'aquest pla pracial. Són 14,5 hectàrees de terreny on ja s'hi han executat vials i amb una capacitat màxima de 959 habitatges que no s'han arribat a executar mai.

El projecte anava acompanyat de la construcció del CEIP Parc de les Aigües i de la creació del segon pulmó verd de la ciutat, amb aquest mateix nom i promogut per l'INCASÒL. El projecte de parc públic Parc de les Aigües, inaugurat el 2011, va ser guardonat amb un premi d'arquitectura aquell mateix any.



Promocions a Sant Isidre

D'altra banda, en un altre extrem de la ciutat pendent de desenvolupar ja s'hi estan construïnt nous projectes. La promoció d'habitatges unifamiliars de Sant Isidre s'està executant en una parcel·la a la confluència entre el carrer Lleida i Terrades. La zona limita amb la carretera d'Olot i Vilafant i la seva urbanització es va iniciar el 1965 quan es va començar a desenvolupar el barri de Sant Joan. El creixement de Figueres pel sector oest havia quedat aturat els darrers anys, però amb la sortida de la crisi s'ha reprès la inversió en el totxo. A la zona, a més, també han proliferat els cartells que anuncien solars en venda. Però malgrat la reactivació de la construcció, a Figueres encara hi ha importants bosses d'obra nova inacabades, com ara el bloc de pisos del carrer Ponent, que fa anys va patir ocupacions i actes vandàlics.

A aquestes noves promocions s'hi afegeix la urbanització d'un nou sector de la ciutat, el de l'hotel Ronda, paralitzat des del 2007 a causa de la crisi i que ara també s'intenta desencallar.