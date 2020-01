Figueres fa passos per desencallar per trams la futura anella viària

El govern de Figueres busca desencallar el projecte de la futura anella viària que ha de permetre millorar la mobilitat amb la circumval·lació de vehicles per la perifèria. Segons han explicat el vicealcalde, Pere Caselles, i el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, s'estudia demanar finançament extern a la Diputació de Girona per començar a executar per trams un dels ramals d'aquesta futura ronda Nord.

La via de circumval·lació està contemplada en el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres (PDUSUF), aprovat definitivament l'octubre del 2010 i en el qual es reflecteix la xarxa d'infraestructures actuals i les propostes d'actuació. La primera de les actuacions que es vol desencallar és la connexió entre la rotonda de l'N-260, a la carretera de Llançà, amb la de Vilabertran, la C-252, al sector de l'Aigüeta de Cabanes. Es tracta del primer tram de la reclamada ronda Nord. El vial es preveu per donar continuïtat al trànsit rodat de la ronda Sud per evitar els vehicles de pas al centre de Figueres i guanyar en fluïdesa.

El nou pla preveu la continuació d'aquest ramal a través de vials de nova construcció que connectarien amb l'avinguda Perpinyà i el carrer Portlligat, als barris dels Cendrassos i Horta Capellera, al sector Nord. «Estem preparant un projecte almenys per una part de la ronda», ha explicat Casellas, tot i que encara no s'han concretat terminis ni el cost.

Des d'Urbanisme, Amiel diu que es podrà començar a desencallar amb el nou POUM, ja que amb el pla vigent s'hauria de recórrer a les «cessions extraordinàries». «Preveiem fer-ne l'aprovació inicial abans de l'estiu i seria en el període d'exposició pública quan els propietaris podrien fer-hi les al·legacions pertinents», explica.



Encallat més de deu anys

El projecte de la ronda Nord que havia de completar l'anella viària es va presentar el 2007 i es preveia per al 2008. El ramal que ara es vol començar a desencallar és una petita part dels 1.875 metres lineals i té un cost de 5 milions d'euros previst fa més de deu anys. L'obertura d'aquesta ronda pretén descongestionar els circuits circulatoris interns.

Paral·lelament, el projecte s'haurà de completar amb la gratuïtat de l'autopista i un nou ramal de sortida al sector oest, al costat del TAV, el castell de Sant Ferran i els barris del Culubret i Sant Joan de Figueres. El ple de desembre va aprovar per unanimitat una moció de Junts per Figueres que demanava aquest enllaç. Figueres veu com una oportunitat la finalització de la concessió d'Abertis l'agost del 2021 i l'obertura d'un concurs per part de Foment per estudiar la futura distribució de trànsit a l'autopista.

Per completar l'enllaç de la futura ronda Nord amb l'N-II, l'estació del TAV i la presó Puig de les Basses sense haver de creuar el centre de la ciutat, també es preveia la construcció d'un túnel que passaria per sota el castell de Sant Ferran. El consistori en defensava la viabilitat, mentre que per a l'Estat no era viable. Tot plegat forma part d'un projecte més ambiciós: el de la variant de l'N-II pel corredor del TAV.