Figueres vol canviar els criteris de les licitacions per evitar més retards d'obres

El govern de Figueres vol incloure criteris subjectius en els concursos públics de l'Ajuntament per evitar més retards en els terminis d'entrega i finalització d'obres. Fins ara l'adjudicació de les licitacions es regia únicament per criteris econòmics, però l'historial de la ciutat, amb diverses obres pendents de finalitzar i fora ja del termini d'entrega, ha empès l'equip de govern a fer aquest canvi amb el qual volen prevenir que es tornin a produir aquests entrebancs.

El vicealcalde, Pere Casellas, assegura que la inclusió de criteris valoratius «és legal» però que fins ara no es feia «perquè és més fàcil fer-ho a preu». «Hem d'aconseguir valorar altres coses que no sigui només el preu, perquè fer-ho així ja veiem què ens ha portat», ha concretat, en referència a les diverses obres pendents de completar que hi ha a Figueres.

El cas més cridaner és el de les obres del centre històric, amb les reformes dels carrers Jonquera i Barceloneta, que encara estan pendents de ser recepcionats. En el cas del Jonquera, estava previst que finalitzés el setembre del 2018. L'empresa adjudicatària, Excavaciones Ampurdan 2000 SL, també és l'adjudicatària d'altres obres: les del carrer Damas Calvet, encara sense acabar; la plaça de l'Estació –que haurien d'haver començat fa un any, segons Casellas– i la plaça Escorxador, ja enllestida però amb retard.

En el cas del carrer Damas Calvet, els treballs s'havien d'acabar a l'octubre i l'11 de desembre estava previst que es comencés a asfaltar. Actualment els treballs encara estan inacabats.

Segons ha explicat Casellas, se'ls han fet arribar diversos requeriments i l'Ajuntament ha penalitzat l'empresa amb 50.000 euros pel retard de la plaça Escorxador i amb 8.000 més pel del carrer Damas Calvat. Ja se'ls havia penalitzat amb 50.000 euros per la demora dels carrers Jonquera i Peralada, del pla de reforma del centre històric. «De les cinc obres que li van ser adjudicades, només una està recepcionada, la plaça Escorxador», ha matisat Casellas. «És catastròfic», afegeix, en relació amb aquesta situació.

A més, el vicealcalde assegura que s'ha perdut la subvenció de la Diputació per la intervenció prevista a la plaça Estació precisament pel retard de l'empresa. A més, també se'ls atribueix responsabilitat en la pèrdua de la subvenció del carrer Ample, que l'anterior govern va endarrerir per totes les altres demores.



Possible inhabilitació

Amb tots aquests antecedents, el govern municipal obrirà un procediment per inhabilitar l'empresa Excavaciones Ampurdan 2000 SL, per tal que no torni a participar en els concursos de l'Ajuntament de Figueres.