Veïns del Culubret denuncien molèsties per curses de motos «il·legals» al carrer

Veïns del barri del Culubret de Figueres, al sector oest, denuncien patir molèsties per les curses «il·legals» de motos i per les fogueres que s'han produït darrerament a la zona. Els incidents s'han ocasionat a la plaça Joan Sibecas i arran de les queixes veïnals l'Ajuntament ha ordenat a la Guàrdia Urbana que es reforci el patrullatge a la zona.

El portaveu de la plataforma pels talls de llum del Culubret, Enrique Reina, ha denunciat la situació i assegura que es produeix des de fa diverses setmanes. Alerta que aquests incidents generen contaminació acústica pels alts decibels que ocasionen les motocicletes i demana solucions a l'Ajuntament. A més, assegura que al barri també s'hi fan grans fogueres al carrer per escalfar-se i que tant la Guàrdia Urbana com els Bombers hi han hagut de fer diverses intervencions. Aquesta problemàtica no és nova i de focs a la via pública al sector oest de la ciutat ja se n'han produït en altres ocasions.

Davant d'aquesta situació i de les queixes que els veïns han fet arribar al consistori, la Guàrdia Urbana ha reforçat el patrullatge a la zona des del divendres 17 de gener, segons ha explicat l'Ajuntament.

El regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que la setmana passada els veïns els van fer arribar les queixes de les curses de motos il·legals que es produïen a partir del migdia. «Hi serem a sobre», remarca, i assegura que des que el divendres es va traslladar la situació a la Guàrdia Urbana no els han arribat noves queixes. Casellas també detalla que no té constància recent que es tornin a produir fogueres a la via pública.

La plaça Joan Sibecas es troba al sector oest de Figueres envoltada pels carrers Josep Bonaterra, Marià Baig i Major. Està a tocar de la residència geriàtrica Els Arcs i d'habitatges del Culubret. Des de la plaça es veu l'estació del TAV Figueres-Vilafant. És diàfan, amb bancs i arbres al voltant, i hi ha poc trànsit.

Les queixes dels veïns del sector oest de la ciutat fa temps que es produeixen, tant per motius de seguretat com de manteniment i urbanístics. En reiterades ocasions han reclamat la intervenció tant des de l'Ajuntament com de les administracions supramunicipals i han denunciat sentir-se «oblidats». Els habituals talls de llum, atribuïts a les connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica, exerceixen una important pressió sobre el barri. Els veïns es van constituir en una plataforma veïnal per reclamar solucions a Endesa, la conselleria d'Interior i l'Ajuntament per, d'una banda, garantir el servei als veïns que pagaven la factura, i d'una altra, incrementar els operatius contra el cultiu i tràfic de marihuana a la zona.