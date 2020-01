Urbanisme executa l'ordre d'enderroc d'un edifici de Vilanant on vivia gent

La direcció general d'Urbanisme va executar aquest dimarts l'ordre d'enderroc d'una edificació de Vilanant on resideixen una parella, un home i una dona de 70 i 64 anys. Es tracta d'una construcció a l'entorn d'un mas que el novembre passat ja es va intentar enderrocar. Es va començar amb el desmuntatge d'un hivernacle però les tasques per derruir-lo es van aturar perquè una de les edificacions estava habitada.

Passats dos mesos, els tècnics d'Urbanisme i els Mossos d'Esquadra van tornar-hi aquest dimarts 21 de gener per executar l'ordre pendent. Els llogaters –el matrimoni– i la propietat denuncien indefensió i falta d'informació. En el moment en què van aparèixer les màquines per a l'enderroc amb els Mossos, l'home es trobava sol. La filla dels llogaters explica que no van rebre cap ordre de desnonament i que, davant la presència sobtada de la maquinària, l'home va decidir tancar-se a casa. «Els Mossos van trencar el vidre per obrir la maneta de la porta i el van fer fora a la força», relata. A més, explica que un cop va arribar la seva mare no se li va donar cap explicació ni cap document que els informés de l'ordre.

Els llogaters hi residien amb un contracte precari signat el 21 de novembre de 2017, segons havia explicat anteriorment la propietària a Diari de Girona, amb el qual s'estableix que porten tasques de manteniment a canvi d'una rebaixa o l'ús de l'habitatge.

La parella ja ha començat a buidar de pertinences l'interior de l'immoble per traslladar-se a casa d'un familiar.

Les edificacions en qüestió se situen a l'entorn d'una masia, una propietat principal i un hivernacle. Hi ha un edifici amb dues plantes, on residia el matrimoni que ara ha d'abandonar l'habitatge. L'Ajuntament havia explicat que les edificacions es van començar a fer el 1998 sense llicència i que s'havien fet diversos requeriments perquè es legalitzés. L'expedient es va passar a Urbanisme i hi hauria una resolució des del 2014 per executar subsidiàriament l'enderroc.

En canvi, la propietària diu que l'alcalde del moment li va donar permís perquè fes els treballs de restauració i que fa anys que fa tràmits per legalitzar-lo, però el 2009 hauria rebut la notificació de l'Ajuntament que denunciaven el cas a Urbanisme. A més, critica que l'enderroc s'ha ordenat quan té en tràmit una demanda al jutjat de Figueres per aturar-lo, així com que no s'hagi respectat el període d'impàs en què l'afectada ha canviat d'advocat d'ofici, i per tot plegat denuncia indefensió.



Denúncies contra Urbanisme

Tant la propietària com els llogaters han registrat dues denúncies al jutjat de Figueres contra la direcció general d'Urbanisme en les quals posen de manifest el tracte rebut i sol·liciten mesures cautelars per paralitzar l'enderroc de les construccions. Per la seva banda, asseguren que els operaris, en execució de l'ordre, ja han començat a retirar les portes i finestres de l'immoble, així com el desmuntatge de l'hivernacle, del qual es van començar a retirar parts fa dos mesos i denuncia que hagi coincidit amb el fort temporal d'aquesta setmana.

Els serveis de la masia –calefacció, aigua i llum– s'ubiquen a l'edificació que ara es vol tirar a terra i la propietària adverteix que es quedarà sense serveis a la propietat principal, la masia on ella resideix. Aquestes reformes les hauria fet després de patir una ocupació il·legal.