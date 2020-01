Figueres recupera l'art de l'exili republicà

Aprofundir i recuperar el llegat artístic de l'exili català és l'objectiu de la nova exposició que acull el Museu de l'Empordà de Figueres, un projecte coproduït també amb el Museu Memorial de l'Exili (MUME) de la Jonquera. L'exposició Art i Exili. Artistes de l'exili català del 1939 inclou fons d'ambdues institucions que recuperen obres d'artistes exiliats a la fi de la Guerra Civil espanyola el 1939.

L'exposició es complementarà amb xerrades i conferències que incidiran en aquest moment de la història. La mostra tindrà dues seus. Avui s'inaugura la de Figueres, on s'exposa el fons d'Abelard Fàbrega i Joana Just, i el proper 8 de febrer ho farà el MUME a la Jonquera, amb el fons de Josep Narro.

La fugida de milers de persones del bàndol republicà també va suposar la diàspora del talent artístic català, que va quedar repartit en diversos països del continent europeu i americà. És en aquest darrer on van emigrar els artistes escollits per la mostra de Figueres i en la qual s'exposa el fons que Abelard Fàbrega i Joana Just, exiliats a Mèxic, van cedir al Museu de l'Empordà el 1982 i no s'havia tornat a exposar.

«A Mèxic va teixir una relació amb altres artistes que també es varen exiliar en aquesta ciutat i va anar acumulant peces que a principis dels anys 80 ens va donar», explica el director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech. La mostra inclou 97 obres de 14 artistes, entre els quals hi ha Josep Bartolí, Roser Bru, Pompeu Audivert, Pere Calders, Francesc Camps Ribera, Enric Climent, Marcel·lí Porta i Antonio Toni Sbert Callao.

L'exposició, custodiada per l'historiador figuerenc Enric Pujol, també vol «generar consciència» de la necessitat que s'estudiï l'art de l'exili. I és que segons han explicat Pujol i Bech, és un camp encara amb molta investigació pendent.

Precisament per aquest motiu, s'han organitzat diverses conferències i debats entorn a aquesta temàtica. Hi haurà visites guiades amb Enric Pujol; un acte sobre la música d'exili amb el director del Museu de la Música de Barcelona, Jaume Ayats, i la taula rodona L'art català a l'exili, una història encara per escriure? a càrrec de Lluïsa Faxedas, Teresa Camps i Èric Forcada.

La mostra del Museu de l'Empordà està separada per artistes i àmbits i segueix un relat cronològic. S'inicia als camps de concentració, on Bartolí i Narro van prendre apunts que després es van plasmar en les seves obres, també s'exposen il·lustracions de la Revista de l'Exili i es tanca amb testimonis actuals que parlen dels autors i d'Abelard Fàbrega.



Exposició doble

Donat el gran volum de material, es va prendre la decisió de fer una doble exposició, per tal de mostrar els noms més destacats de l'exili americà del 39. Les exposicions es podran veure al Museu de l'Empordà del 25 de gener al 5 d'abril, i al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera del 8 de febrer al 14 de juny.

El regidor de cultura de Figueres, Alfons Martínez, ha destacat que «encara queda molt per estudiar i conèixer» així com el valor de treballar amb «fons propis» del Museu per recuperar «una part de la memòria».