Intensifiquen els tractaments preventius de legionel·la a l'estadi de Vilatenim

Els controls per frenar la proliferació del bacteri legionel·la a l'estadi de futbol de Vilatenim, a Figueres, s'intensificaran després que el passat mes d'agost es detectessin alts nivells del bacteri i calguessin fins a tres intervencions amb clor per erradicar-lo. Segons ha informat Dipsalut, l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona, es faran tractaments preventius de xoc tèrmic amb periodicitat setmanal per tal d'evitar la proliferació de nous bacteris de la legionel·la a l'equipament.

El tractament consisteix a fer circular l'aigua sanitària calenta periòdicament a una temperatura de 70 ºC, ja que el bacteri no sobreviu a les altes temperatures, per tal que no es tornin a registrar els alts nivells de legionel·la detectats amb anterioritat. Es fa a tota la instal·lació per sectors i no coincideix amb l'activitat esportiva.

L'organisme, però, remarca que és un mètode preventiu i que se seguiran fent els controls de l'aigua habituals. El proper està programat durant aquest primer trimestre de l'any.

El darrer cas detectat, i arran del qual s'ha decidit intensificar els tractaments preventius, va ser el 9 d'agost, en una de les analítiques regulars que va fer-hi Dipsalut, i que va donar positiu en legionel·la. El focus es trobava, segons va confirmar l'Ajuntament de Figueres en els vestidors dels àrbitres, un espai que precisament en època estival no s'utilitzen. L'organisme de Salut Pública va fer-hi tractament amb clor però a les analítiques de setembre van tornar a donar positiu en legionel·la. El procediment es va repetir però en el control del mes d'octubre el bacteri encara no estava erradicat. Fins a tres vegades s'hi va haver d'actuar i en el control del desembre els resultats ja van donar negatiu.



Canvi d'hàbits

Dipsalut destaca que no és un «problema estructural» de l'equipament, sinó que la proliferació del bacteri es dona quan una part del circuit de l'aigua no s'utilitza amb prou freqüència i aquesta s'estanca. Per això, la institució ha aconsellat que es canviï l'ús que actualment se'n fa dels vestidors, per tal que, de manera rotativa, s'utilitzin tots els espais de les instal·lacions i així facilitar la circulació de l'aigua i evitar la proliferació del bacteri.

Aquesta no és la primera vegada que Dipsalut detecta una alta presència de legionel·la a les instal·lacions de l'estadi de Vilatenim. Ja al 2016 es va haver de tancar el sistema de dutxes de l'equipament esportiu en trobar-hi quatre punts de les instal·lacions amb presència de legionel·la. En d'altres equipaments de la ciutat també se n'ha detectat.

El passat de mes de juny el pavelló Roser Llop es va tancar temporalment per un «possible positiu» i al 2013 també se'n va trobar en un dipòsit d'aigua al pavelló poliesportiu.

Precisament, les instal·lacions esportives i d'aigua són susceptibles de proliferar-hi. En el darrer balanç fet durant la presentació de la memòria del 2018, l'organisme de Salut Pública va assegurar que havia detectat un repunt de la presència del bacteri legionel·la en les instal·lacions públiques. Una situació que s'atribueix a l'augment de les temperatures i al canvi climàtic.