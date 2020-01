Els Bombers rescaten amb helicòpter dues persones que es trobaven a un illot al Port de la Selva

El Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat ha rescatat aquest diumenge amb helicòpter dues persones que es trobaven a un illot al Port de la Selva. Els agents han rebut l'avís a les 14 hores i les han extret mitjançant gruatge. Salvament Marítim -entitat del Ministeri de Foment- ha rebut l'avís que hi havia una embarcació que ha acabat derivant i xocant contra les roques de l'illot en el qual estaven els dos tripulants en el moment del rescat. El remolc no ha estat possible i s'ha activat l'helicòpter del GRAE.