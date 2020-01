Destrosses a l'històric càmping Pous

Vidres trencats, portes i finestres destrossades i grafits que embruten la façana. Aquesta és l'actual situació de l'històric càmping Pous de Figueres, que deixa enrere la seva època daurada amb la degradació de les seves instal·lacions. L'edifici del restaurant, als peus de la carretera N-II a l'accés nord de Figueres, ha patit nombroses destrosses que en els últims mesos han malmès progressivament el popular immoble.

Des de l'Ajuntament, el regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que la Guàrdia Urbana en té constància però concreta que no hi han sigut requerits. A més, tot indica que l'espai està ocupat il·legalment, tot i que no s'ha confirmat. Sovint s'hi pot veure roba estesa en una de les plantes superiors, hi ha finestres que s'han anat tapiant progressivament i s'hi han vist persones i algun gos a l'interior.

L'aspecte de l'emblemàtic càmping va començar a degradar-se aquest estiu, tot i que va tancar l'activitat el 2003. El primer dels desperfectes visibles van ser pintades en diversos punts de la part més alta de l'edifici i progressivament s'han produït més destrosses que han malmès el mobiliari.

Malgrat estar en desús, els vidres i els accessos es mantenien tancats i en bon estat, però darrerament els actes vandàlics han malmès les obertures i els vidres. Precisament per mantenir l'espai tancat s'hi han col·locat reixes metàl·liques protectores.

El regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, diu desconèixer si hi ha un projecte per revitalitzar-lo, tal com s'havia apuntat fa dos anys, quan l'Ajuntament va canviar el planejament dels terrenys de sòl no urbanitzable per incloure-hi l'ús per a càmping.



Projecte fallit

El 2014 una empresa francesa es va interessar per llogar la finca i impulsar-hi un ambiciós projecte de càmping per a 2.000 persones a tocar de l'N-II que no s'ha arribat a executar. Es va fer una modificació puntual del planejament però l'impulsor va abandonar la iniciativa. La modificació va passar per la comissió d'Urbanisme de Girona, que va demanar a l'Ajuntament que s'hi fessin unes correccions, però en no haver-hi cap projecte no es va recuperar fins al desembre del 2017.

Aleshores, l'alcaldessa Marta Felip defensava que no hi havia cap projecte concret però que l'equip de govern volia incloure l'ús de càmping en aquest àmbit per tal d'atraure interessats a posar-hi en marxa algun tipus d'equipament i va portar a aprovació el text refós, que es va aprovar en un segon intent en el ple de gener del 2018.