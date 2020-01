Ferran Adrià busca professionals qualificats per treballar sense horaris ni normes fixes a elBulli1846

La reconversió del Bulli de restaurant a centre d'innovació va cremant etapes. El nou espai –anomenat elBulli1846, que ha suposat una inversió de 9 milions d'euros- es serà un laboratori expositiu per reflexionar sobre l'eficiència en innovació. La intenció de Ferran Adrià és que per Cala Montjoi hi passin equips multidisciplinaris que aniran canviant segons les necessitats de el projecte.



La primera convocatòria d'elBulli1846 es va obrir el passat dilluns 13 de gener i romandrà oberta fins a l'1 d'abril de 2020. Adrià busca un equip de 12 professionals qualificats que se seleccionaran d'entre tots els candidats que compleixin amb els requisits: "amb talent creatiu, motivació, capacitat d'expressió, compromís de treball i actitud proactiva".



Tots ells han d'estar disposats a treballar "sense horaris ni nomres fixes" perquè "es vol explorar tots els models possibles per comprendre com es pot ser més eficient en aquelles organitzacions l'activitat de les quals giri al voltant de la innovació".



El 12 perfils que es busquen en aquesta primera convocatòria corresponen a les següents disciplines:



Economia, finances i gestió d'empreses

Filosofia

El món de la sala en la restauració gastronòmica

El món de la cuina en la restauració gastronòmica

Educació

Disseny gràfic

Programació informàtica, noves tecnologies, diginet

Periodisme i Documentalisme

Disseny industrial

Psicologia

Art dramàtic i arts musicals

Sociologia

Us presentem la convocatòria per al primer període d'investigació que durem a terme a elBulli1846, del 24 d'agost al 20 de desembre d'enguany. Podeu veure més informació sobre el projecte i sobre les bases de la convocatòria a https://t.co/SLJ7te2Zhp — Ferran Adrià (@ferranadria) January 21, 2020

Els 12 professionals d'aquesta primera convocatòria tindran l'objectiu de qüestionar i millorar 'Sapiens', el mètode creat per l'equip de Ferran Adrià per connectar coneixement.Els seleccionats seran informats abans de l'1 de maig de 2020, i el període d'investigació i activitat en elBulli1846 s'iniciarà el 24 d'agost i finalitzarà el 20 de desembre de 2020.Aquests són els salaris que percebran en aquest període, durant el qual hauran de sufragar les seves despeses bàsiques, entre elles l'allotjament.