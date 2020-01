Detenen dos homes que van tirar per la finestra del cotxe 22 paquets d'haixix a Castelló d'Empúries

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses van detenir el passat 27 de gener, a Castelló d'Empúries, dos homes, de 48 i 18 anys, de nacionalitat colombiana i veïns de Figueres i Girona, després de tirar una bossa amb 12,4 quilos d'haixix per la finestra del cotxe. Se'ls acusa de quatre delictes: contra la salut pública, conducció temerària, tinença d'armes i de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.

Els fets van passar cap a un quart de quatre de la matinada del mateix dia 27, a la zona d'Empuriabrava, on una patrulla de paisà dels mossos va localitzar un turisme circulant a gran velocitat i amb els llums apagats per l'avinguda de la Marinada. Els agents van situar-se darrera del vehicle i li van fer senyals lluminoses i acústiques per tal que el conductor aturés el vehicle, però aquest va fer cas omís i va accelerar.

Després de circular temeràriament i fer nombroses infraccions de trànsit, el vehicle va afluixar la marxa i va tirar una bossa per la finestra. Tot seguit va accelerar de nou. Finalment diverses dotacions policials van bloquejar el cotxe i el van aturar.

Els mossos van identificar dos homes i a l'interior, amagat sota els seients, van trobar una pistola, dos passamuntanyes i dos parells de guants.

Els agents van recuperar la bossa que els fugitius havien tirat anteriorment per la finestra i van comprovar que al seu interior hi havia 22 paquets d'haixix, amb un pes de 12,4 quilograms i una bossa amb 941,4 grams de marihuana.

Els detinguts, que no tenien antecedents, passaran avui a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.