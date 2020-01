Millores al Parc de Bombers de Figueres per completar la reforma iniciada el 2017

El Parc de Bombers de Figueres encara té obres pendents per completar el projecte de reforma i construcció de noves instal·lacions que es va iniciar el 2017 i que el 2018 es van donar per finalitzades. Queda pendent el tancament i la pavimentació dels patis exteriors i de la cotxera dels bombers, i Infraestructures de la Generalitat ha tret a concurs públic, per valor de 47.142 euros, el contracte per a l'assistència tècnica per la redacció d'aquest projecte d'obra.

El termini d'aquest contracte és de quatre mesos, i a partir d'aleshores s'iniciaria el procés de redacció del projecte per tal que en els propers mesos es pugui licitar i desencallar finalment els treballs pendents.

Es tracta d'un pas més per a la millora de les condicions laborals de la plantilla de bombers a Figueres, així com l'adequació de les instal·lacions del Parc, ubicat al carrer del Compositor Serra, segons ha explicat el representant de la UGT Bombers Sergio Carretero. Des del sindicat, expliquen que aquests treballs ja estaven previstos però que encara no s'havien arribat a executar i recorden que la reforma a dia d'avui està inacabada.

La reforma, que es va donar per finalitzada el setembre del 2018, està inacabada i el tancament de les cotxeres i la pavimentació dels patis exteriors completarà la transformació del Parc de Bombers.



Reivindicat pels bombers

De fet, en diverses ocasions, des del cos de bombers s'havia posat de manifest que faltava pavimentar l'exterior del parc, deficiències a les cotxeres i la tanca perimetral. Ara aquest nou projecte haurà de definir finalment com s'executen aquests treballs.

El cos va estrenar les instal·lacions completament reformades l'octubre del 2018. Els treballs de construcció del nou parc van començar el juliol del 2017. Mentre van durar les obres, els efectius van ser traslladats en barracons al pati exterior.

Es tracta d'una obra que es va executar després d'anys de reclamacions per dignificar el recinte dels bombers a Figueres, que dona servei a tota la comarca. Es va realitzar en dues fases i amb una inversió d'1,15 milions d'euros. En una primera es va actuar a les cotxeres i consistent en la creació d'espais annexos i una segona, que va suposar l'enderroc de part de les instal·lacions i que va permetre aixecar un edifici de dues plantes amb amb dependències com ara la cuina, la sala d'estar i les habitacions.