Troben més de 2.000 paquets de tabac de contraban en dos busos a la Jonquera

La Guàrdia Civil ha trobat més de 2.000 paquets de tabac de contraban en dos busos a la Jonquera.

La policia ha interceptat els dos autocars quan anaven cap a França.

La Guàrdia Civil ha fet les dues actuacions durant la matinada i les ha realitzat la Secció Fiscal de la Guàrdia Civil de la població a l'autopista AP-7. Els agents han fet aturar dos autobusos de línia regular amb destinació Montpeller i Marsella (França).

La primera s'ha produït a tres quarts de tres de la matinada, els agents han inspeccionat el vehicle i han fet el reconeixement d'equipatges i de les zones comunes de l'autobús amb destinació Montpeller. Han sospitat d'una maleta i han identificat el seu propietari, un home amb passaport d'Algèria. Els policies han obert la bossa i han descobert que duien 1.490 paquets de tabac ros de la marca Marlboro Red, que no tenien els precintes fiscals corresponents. Aquest tabac de contraban està valorant en 7600 euros.

La segona actuació ha anat a càrrec dels mateixos agents i s'ha produït a dos quarts de quatre de la matinada. Han inspeccionat un segon autobús que cobria la línia Barcelona amb destinació Marsella (França). Els guàrdies Civils han requerit el propietari d'una de les maletes que es trobaven a la bodega del vehicle. Era un ciutadà algerià que duia una bossa i a l'interior hi havia 690 paquets de tabac de la mateixa marca que a la primera actuació. Els paquets tampoc portaven els precintes fiscals i estan valorats en 3.500 euros.

En presència dels infractors, els agents han aixecat les corresponents actes de confiscació per una presumpta infracció administrativa de Contraban remetent aquestes a la Dependència Provincial de Duanes i Impostos Especials de la Jonquera. El Resguard Fiscal de l'Estat és una de les competències funcionals que té assignada la Guàrdia Civil a tot el territori nacional, per a això realitza els seus comesos tant en els recintes duaners situats als ports, aeroports, fronteres terrestres i zones franques, com a la resta del territori nacional i el seu mar territorial.