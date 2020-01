Fa un canvi de sentit amb el cotxe a l'N-II a Llers i deixa un motorista ferit molt greu

Els Mossos d'Esquadra han detingu tun conductor per provocar un accident de trànsit greu a Llers.

L'home va fer un canvi de sentit amb el cotxe a l'N-II a Llers i ha deixat ferit molt greu un motorista, que està ingressat a l'hospital Josep Trueta.

L'arrestat és un home de 53 anys, de nacionalitat francesa i amb domicili desconegut. Està acusat de ser el presumpte autor d'un delicte de lesions per imprudència greu i un delicte contra la seguretat viària per originar un greu risc per a la circulació.

L'accident es va produir ahir a les onze de la nit a l'altura del punt quilomètric 760 de la carretera N-II, a Llers.

Un turisme va fer un canvi de sentit i va xocar amb un ciclomotor que circulava correctament. A conseqüència de la col·lisió, el conductor del ciclomotor, de 54 anys, va resultar ferit molt greu.

Els serveis d'emergències van evacuar el ferit a l'Hospital Josep Trueta de Girona mentre que els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART), després de les primeres indagacions, van comprovar que l'accident s'havia produït per efectuar un canvi de sentit en un lloc prohibit i originar un greu risc per la circulació.

Per aquest motiu, els agents van detenir el responsable del xoc com a presumpte autor d'un delicte de lesions per imprudència i un delicte contra la seguretat viària.

Al lloc també s'hi va desplaçar el SEM i els Bombers.

El detingut, que no tenia antecedents, passarà avui a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.