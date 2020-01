Dol per María Muñoz, la rosinca que va liderar una lluita solidària contra el càncer

La rosinca María Muñoz Solorzano, va morir el dimecres 29 de gener, als 40 anys, després d'una intensa lluita contra un càncer. A principis del mes d'octubre va engegar una campanya solidària a través de les xarxes socials en la qual demanava ajuda per finançar una operació que podia salvar-li la vida.

Segons explicava, va contraure càncer de pàncrees el 15 de maig, i després d'operar-la li van detectar metàstasi a la cavitat abdominal. Va ser llavors quan l'Hospital Josep Trueta de Girona li va explicar que el tipus de càncer que té no es tracta en hospitals públics, avançant-li que tenia una esperança de vida d'un any. En aquell moment, un metge privat de Barcelona li va oferir un tractament amb una tècnica molt innovadora. El tractament, però, té un cost de 40.000 euros.

Per sufragar l'elevat cost de la intervenció, la rosinca va fer una crida a la solidaritat. A través de la seva pàgina web, tothom podia fer aportacions econòmiques per ajudar-la a fer front als costos. Abans de tancar-se l'opció de fer donatius, la web havia aconseguit 24.539 euros.

A banda de la recaptació aconseguida a través de la pàgina, a Roses es van fer diferents actes de solidaritat per aportar fons per aquesta causa.

Aquest dilluns 27 de gener, al Setmanari de l'Alt Empordà informàvem que, malgrat el gran suport aconseguit i la lluita de María, l'operació no va ser possible. Per petició de l'afectada, els diners recaptats per la seva causa es donaran a la Fundació Roses Contra el Càncer i a la Fundació del Càncer de Girona en forma de suport a la seva tasca.

El grup de mares que havia impulsat la campanya #Totssommaria ha fet públic l'agraïment «a tothom que va creure en nosaltres i en la causa, entre tots podem aconseguir allò que ens proposem». Tot i que en aquest cas no ha estat així «volem animar a tothom que segueixin lluitant, com sigui».

María Muñoz estava casada i deixa un fill. La cerimònia de comiat és avui, a les 12 del migdia, a la sala de cerimònies del tanatori de Salt.