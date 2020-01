Figueres controlarà la contaminació a través dels parquímetres

Figueres controlarà la qualitat de l'aire amb els parquímetres de la ciutat. L'empresa municipal Fisersa renovarà 36 d'aquestes màquines a la ciutat i implementarà un sistema amb sensors que mesuraran el soroll, el diòxid de nitrogen, les partícules en suspensió i el diòxid de carboni. L'objectiu és recollir informació útil a temps real per conèixer els nivells de contaminació i la qualitat de l'aire. El sistema s'anomena "Park and Breathe" i aprofita la infraestructura que existeix a les ciutats a través dels parquímetres per instal·lar uns sensors situats a l'alçada de les orelles i vies respiratòries dels ciutadans.

El funcionament és molt senzill. Els sensors mesuren periòdicament els diferents paràmetres: humitat, temperatura, soroll, diòxid de nitrogen i partícules en suspensió. Les dades recollides s'envien a un servidor i es classifiquen les dades en diferents paràmetres.

La renovació de les màquines s'ha aprovat en el Consell d'Administració de Fisersa que ha tingut lloc aquest divendres al migdia.

El conseller delegat de Fisersa, Pere Casellas, ha explicat que "la implementació d'aquest sistema ens permetrà conèixer la qualitat de l'aire i poder treballar en el desenvolupament de polítiques que ens ajudin a reduir la contaminació a la ciutat ".