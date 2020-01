Els millors voladors del món al túnel del vent d'Empuriabrava

El túnel del vent d'Empuriabrava aplega fins demà l'elit del vol indoor que participa en la setena edició dels Wind Games.



Fins a 180 atletes procedents d'arreu del món competiran en cinc disciplines: Formation Skydiving, Vertical FS, Freestyle, Speed Races i Dynamic.



La categoria Solo Speed, creada el 2017 es consolida com la categoria reina amb 21 equips.



En aquesta edició també se celebra el segon Campionat Català de Vol Indoor Solo Speed.



El Windoor d'Empuriabrava competeix amb dotze equips.



El Wind Games va començar dijous i s'allargarà fins demà. La directora de la competició, Aida Rico, constata que "estem molt contents de veure com els principals atletes del món trien Empuriabrava per mostrar el gran nivell que ha assolit el nostre esport en els últims anys".



En cada categoria s'esperen batalles èpiques. En vols en formació, per exemple, l'or s'espera que sigui molt renyit amb la presència dels 18 millors equips del món.





3 speed rds of D2W almost finished, last set of free rds about to begin. 'The Joker' team will be first to #flyfree – wearing funky costumes and make-up! #Windoor DC's Free round video below, Spanish-style. Tune in:https://t.co/hzPIeMXd6T#thefutureisnow #windoorflyersrock pic.twitter.com/baalweXao9 — The Wind Games (@TheWindGames1) January 30, 2020

La competició internacional The Wind gamesLes darreres sis edicions han tingut una audiència de més de mil milions de seguidors. Els organitzadors permeten seguir l'esdeveniment en directe.A banda de les competicions també s'ha organitzat una marató solidària per recaptar fons per a l'ONG Care All Foundation.