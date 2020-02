El Carme Guasch, congelat en els pressupostos i sense data

El canvi d'ubicació de la nova escola Carme Guasch de Figueres manté congelada la redacció del projecte executiu. El govern de Figueres aposta per aixecar l'edifici en un solar al costat dels barracons de l'actual centre, que inicialment s'havia previst a l'antiga presó del carrer Sant Pau. Segons ha explicat l'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), abans d'iniciar la redacció del projecte executiu cal definir la ubicació i no hi posa cap data per a la futura escola. «Sense aquests tràmits és impossible parlar de terminis», conclou.

Lladó defensa que l'Ajuntament està duent a terme els tràmits urbanístics necessaris per poder ubicar l'escola «allà mateix on és» i que un cop es formalitzi aquest pas es podrà començar a redactar el projecte executiu, pel qual hi ha una partida reservada de 325.000 euros. Aquest finançament es va incloure a través d'un acord d'ERC quan era a l'oposició en la negociació dels pressupostos del 2017, tal com ha recordat Lladó en declaracions al xat de Diari de Girona i el setmanari Empordà.

La situació de l'escola Carme Guasch, que ja suma 14 anys fent classes en barracons, ha aflorat després que el projecte de pressupostos del Govern català per aquest 2020 no incloguessin cap partida referent a la construcció de la nova escola. I és que, tal com ha explicat Lladó, els comptes de la Generalitat prioritzen la inversió en aquelles escoles que ja han iniciat la redacció del projecte executiu. I aquest no és el cas de Figueres.



«Dotze anys perduts»

Els successius governs han afrontat el repte de desencallar amb la Generalitat la construcció de l'edifici d'obra del Carme Guasch. «Malauradament a Figueres s'han perdut dotze anys», ha lamentat Agnès Lladó, amb una clara referència a les crítiques fetes pels regidors de Junts, ara l'oposició. El seu portaveu, Jordi Masquef, criticava a través de xarxes que la conselleria d'Educació, que depèn dels republicans, no inclogués cap partida al respecte.

Per la seva banda, Lladó defensa que els pressupostos tot just han iniciat el tràmit parlamentari i que cal esperar a l'aprovació definitiva del text final.