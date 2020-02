Prop de 1.300 establiments de Figueres, en el punt de mira de la Guàrdia Urbana

L'Ajuntament de Figueres ha començat a implantar el pla de verificació de locals a partir del qual s'inspeccionaran establiments de tota la ciutat per comprovar que compleixen les ordenances municipals. L'esborrany d'aquest projecte inclou 1.292 locals susceptibles de ser inspeccionats per la Guàrdia Urbana. Tot i això, la xifra es preveu que sigui superior, segons ha detallat el regidor de Seguretat, Pere Casellas, ja que en aquesta xifra global no hi estan comptabilitzats els establiments «pirates»; és a dir, aquells que no disposen de llicència. S'hi destinen tres efectius fixos de la Guàrdia Urbana que s'encarregaran d'inspeccionar establiments.

L'equip de govern va anunciar la redacció d'aquest pla de verificació de locals el juliol de 2019, quan l'alcaldessa, Agnès Lladó, i el també vicealcalde, Pere Casellas, en una compareixença davant els mitjans van desmentir que les clausures de bars conflictius anunciades per l'anterior govern s'ordenessin per motius policials i de seguretat. De fet, els tancaments es van produir per incomplir aspectes tècnics de l'ordenança. Aquests locals van reobrir setmanes després un cop rectificats aquests incompliments.

L'objectiu del pla de verificació és, precisament, comprovar que es compleixen les ordenances. El consistori ja disposa d'un primer esborrany en el qual es detallen els locals registrats a l'administració que estaran sota la mirada del cos policial. Es tracta de bars (113), bars musicals (3), bars restaurant (76), restaurants (13), sales de festa (2), cafè teatre (2), discoteques (2), comerços (1.071), associacions (5) i tallers mecànics (5).

Segons ha explicat el vicealcalde, es prioritzaran aquells establiments vinculats amb l'espectacle, perquè –segons diu– són als que falta posar «més ordre».

Així mateix, si en el transcurs d'alguna de les inspeccions es detecta que hi ha algun tipus d'activitat il·legal, s'avisarà a Inspecció del Treball i a altres cossos policials, segons ha detallat Casellas.

Amb relació als establiments «pirates», Casellas explica que «no n'hi ha d'haver gaires». I és que, segons ha explicat el regidor, la majoria dels establiments fan la comunicació d'obertura, «una altra cosa és que compleixin amb la normativa».

204 locals inspeccionats



Respecte al balanç de l'any passat, la Guàrdia Urbana va aixecar 74 actes d'infracció d'un total de 204 establiments inspeccionats, la majoria bars i bars restaurant.

D'entre aquests establiments, hi ha els locals conflictius que es van tancar per incomplir la normativa, i no per motius de civisme i seguretat,com és el cas del polèmic bar Elena del carrer Sant Pau. Així, un cop els establiments resolen les deficiències tècniques per les quals se'n va ordenar el tancament, poden tornar a obrir.

El pla de verificació de l'Ajuntament de Figueres prioritzarà aquells locals que generen problemàtiques als veïns i així com aquells en què hi ha indicis que incompleixen la normativa.