El Consell Comarcal de l'Alt Empordà eleva a 4,5 milions el cost de «Gloria»

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha elevat a 4,5 milions el cost dels danys ocasionats pel temporal a la comarca. Aquest dilluns al matí s'ha celebrat el consell d'alcaldes on han assistit els diferents representants dels municipis afectats. Des del Govern i la Diputació s'ha subratllat la necessitat de disposar de tots els informes com més aviat millor per tal de "vehicular-ho tot" i poder tramitar les ajudes. Pel que fa al Consell Comarcal, la seva presidenta, Sònia Martínez, ha apuntat que s'han patit danys a l'Alt Empordà, però que no són tan greus com en altres punts, així doncs descarta sol·licitar la declaració de zona catastròfica.

Durant les darreres setmanes els municipis de l'Alt Empordà han estat xifrant totes aquelles afectacions ocasionades pel pas de la borrasca. Avui els representants municipals s'han reunit amb el representant del Govern a Girona, Pere Vila, i el president de la Diputació, Miquel Noguer, per valorar com es va gestionar l'emergència i fixar unes pautes comunes a l'hora de demanar les ajudes econòmiques.

Per Noguer, aquestes trobades – realitzades a totes les comarques – "han ajudat a promoure una tasca de coordinació entre tots els actors". Això sí, el president de la Diputació ha subratllat que cadascun té la seva funció: "Tot el tema de platges li pertoca a Costes; tot el tema de lleres a l'ACA o pel que fa als equipaments, s'hauran d'adreçar a les seves assegurances".

El delegat del Govern ha explicat que les reivindicacions dels representants altempordanesos s'han enfocat, sobretot, "en la línia de decrets de tancaments de centres" i també "les gestions que han hagut de fer els alcaldes i les alcaldesses". Vila ha recordat que són conscients que "va ser una emergència molt grossa" i que ara toca esperar els informes tècnics i pericials que falten.

"Quan acabin farem una anàlisi i ho vehicularem tot a través dels Consells Comarcals" ha explicat, afegint que espera que això passi en dues o tres setmanes, i que en menys de dos mesos "tothom tingui una certesa de com ho ha de presentar i de com ho rebrà". En aquells casos on els ajuntaments necessitin fer reparacions d'emergència, "ja ho poden fer" ha afegit.

Pel que fa a la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez, ha explicat que tot i posar sobre la taula una xifra de danys de 4,5 milion, podria no ser la definitiva. "S'ha fet una primera posada en comú: alguns municipis han presentat memòries, però en d'altres només s'ha fet una petita valoració a tram alçat. Un cop ho tinguem tot mirarem que estigui unificat per demanar les ajudes" ha dit. També ha apuntat que "s'han patit danys a l'Alt Empordà, però que no són tan greus com en altres punts", així doncs ha descartat sol·licitar la declaració de zona catastròfica.

Una factura que ja supera els 112 milions

Amb aquesta nova xifra, i d'acord amb els balanços inicials aportats durant la setmana passada entre afectacions a públics i privats, la suma total de les afectacions del Gloria a les comarques gironines ja supera els 112 MEUR. Les comarques més afectades pel pas de la borrasca són la Selva (que se situa amb 74 MEUR) i el Baix Empordà (on els danys s'enfilen pràcticament fins als 18 MEUR). Entre les zones més devastades, aquelles més pròximes al litoral, on el Gloria es va emportar la sorra de la platja i va destrossar tot el què va trobar al seu pas. Però també els municipis que es troben a tocar dels rius, ja que el Ter i el Tordera es van desbordar en diferents punts provocant inundacions.