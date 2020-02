L'alcaldessa de Figueres planteja construir l'escola Carme Guasch amb fons municipals

La construcció de l'escola Carme Guasch i Darné continua essent motiu de debat polític a Figueres i ahir l'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), va plantejar la possibilitat de desencallar l'edifici amb fons municipals. Lladó ho va proposar arran d'una moció presentada pel grup de Junts amb la qual es requeria al Departament d'Educació incorporar una esmena als pressupostos catalans amb una partida per a l'escola. Precisament, ahir l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) del centre va emetre un comunicat en el qual reclamen a la Generalitat aquesta partida.

«Figueres haurà de prendre una decisió: o bé entrem en el pla de construcció del govern o bé invertim nosaltres en el Carme Guasch, construïm l'escola i la Generalitat ja ens tornarà els diners». Aquesta és la proposta que va posar ahir sobre la taula l'alcaldessa amb l'objectiu d'agilitzar el projecte. Per tal que el centre estigui inclòs en les previsions de la Generalitat, caldria tenir redactat el projecte executiu –pel qual l'Ajuntament té una reserva de 325.000 euros– així com cedir el nou solar a Educació, un cop abandonada la idea de fer-la a l'antiga presó.

Lladó va explicar que s'està treballant en la modificació del planejament d'aquests terrenys, que pot estar enllestida en sis mesos, i aleshores començar a redactar el projecte executiu. «Després plantegem-nos si podem fer realitat l'escola entre el 2021 i el 2023», va argumentar.

Però l'alcaldessa també va criticar el grup de Junts per no haver-ho resolt en els dotze anys que han governat. Precisament el seu regidor, Carles Arbolí, va justificar que cal «corregir errors del passat perquè «Educació ens ha fallat, ara i abans».

Per la seva banda, Héctor Amelló (Cs) va recordar que Girona és la província amb més barracons de tot l'Estat, a més de carregar contra Junts i ERC per no desencallar-ho a la Generalitat, ja que governen junts.



L'AMPA diu «prou»

El principal damnificat és la comunitat educativa i des de l'AMPA diuen «prou» i reclamen que es desencalli el nou centre. En un comunicat, les famílies recorden que el col·legi ja suma 15 anys en barracons i que la construcció de la nova escola hauria de ser una «prioritat urgent dels nostres representants».



Vilafant vol l'institut

A Vilafant la comunitat educativa de l'institut també pateix els greuges de fer classes en mòduls i des de fa temps reclamen la construcció del centre. Precisament, avui i demà es farà una recollida de firmes a l'entrada i sortida de les escoles per demanar que es desencalli l'edifici.

De fet, en un comunicat que s'ha fet arribar a les famílies es recorda que «no podem normalitzar els barracons» i que la construcció d'un edifici d'aquestes característiques es pot allargar fins a cinc anys. Les firmes es faran arribar al Departament d'Educació per demanar l'inici «immediat» del projecte.