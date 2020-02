L'estació de tren de Portbou millora l'accessibilitat

Adif ha posat en funcionament aquest dimarts les noves instal·lacions de l'estació de tren de Portbou, amb què es millora l'accessibilitat dels usuaris. Les obres han suposat una inversió de 2,8 milions d'euros i han consistit en la instal·lació de quatre ascensors, tres a les andanes i un per comunicar l'estació amb la zona urbana del municipi, la qual cosa permet salvar l'elevat desnivell existent i resoldre una demanda històrica del municipi. També s'ha elevat l'alçada de les andanes per facilitar l'entrada i sortida dels combois.

Les tres andanes han augmentat fins als 68 cm, en compliment de la normativa d'accessibilitat, i la quarta, que dona servei a l'ample de via internacional, s'ha elevat fins els 55 cm. En totes les andanes s'ha col·locat nou paviment, marques d'advertiment per a la identificació de zona de seguretat i rampes per a persones amb discapacitat visual.

Les altres actuacions complementàries han consistit en la canalització en cada andana per a futures instal·lacions, la connexió del túnel d'accés a l'estació amb el pas inferior a les andanes i la renovació d'acabats, tant del pas subterrani sota les vies d'ample convencional com del túnel d'accés.

Finalment, també s'ha dut a terme la millora de la instal·lació elèctrica, inclosa la il·luminació de les andanes, vestíbul, condícies, pas inferior i túnel d'accés, un nou espai d'instal·lacions i la renovació de quadres elèctrics, així com la instal·lació d'un nou sistema de control de les instal·lacions.