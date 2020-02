Cadaqués poda els plataners i en retirarà tres en mal estat

L'Ajuntament de Cadaqués va començar dilluns els treballs de poda dels plataners de l'avinguda Caritat Serinyana. Els treballs inclouen la retirada de tres exemplars en molt mal estat que seran reposats.

L'anunci de part dels plataners fa més de tres anys va comportar una forta polèmica a la població amb una oposició per part d'un sector. Finalment es va descartar la tala.

El govern (FEM Cadaqués) actual ha optat, segons ha anunciat, per la retirada de tres exemplars que estan en mal estat. I la poda amb uns treballs amb «tècniques de poda natural per tal de revifar aquests arbres».

Els treballs que s'espera que durin una setmana comportaran breus talls de circulació, donant pas alternatiu.

El regidor Urbanisme, Medi Ambient, Obres i Serveis, Pol Zendrera, ha explicat que els arbres d'aquesta avinguda tenen molta importància per Cadaqués i recorda la polèmica viscuda.

Ara fa dos anys que no s'han podat diu el regidor, i "comencen a envair l'espai de cables, fanals i pas de camions, però a més, a causa de la poda dràstica, els arbres van reaccionar brotant amb una quantitat de branques desproporcionades que no ajuden a formar una estructura equilibrada".

Els serveis tècnics han optat per una poda natural "consistent en talar part de les branques que no es destorbin les unes amb les altres". Així, explica Zendrera, les arrels de l'arbre són proporcionals a la copa que s'està formant i l'arbre no pateix estrés i pot seguir el seu cicle natural.

D'altra banda, respecte als tres exemplars que es retiraran ha informat que estan morts o tenen només un 15% de zona viva.

També es realizarà cirugia arbòria per tal de sanejar les parts en mal estat de la resta d'arbres.

El que ara es fa és "intentar fer la justa i necessària poda per a ajudar a que l'arbre es desenvolupi de forma natural però seguint les necessitats del carrer o parc on es troba, i permeten realitzar sense estrès els seus cicles com a ésser viu", constata el regidor.

En el moment de la polèmica un sector i uns informes consideraven que estaven en un mal lloc, que no tenien espai i emmalaltien. La part contrària defensava que formen part de la imatge de Cadaqués.