La cimera del paracaigudisme indoor acorda sol·licitar que sigui disciplina olímpica

La cimera del paracaigudisme indoor, als túnels del vent, que ha acollit Castelló d'Empúries ha acabat amb un acord dels experts i implicats en el sector presents per impulsar el sector i convertir-lo en disciplina olímpica. Es farà la sol·licitud i s'espera poder participar en els Jocs Mundials de la Xina del 2025.

Al món hi ha gairebé 200 túnels del vent, dos dels quals estan situats a Catalunya. Els experts reunits a la comarca van decidir acordar conjuntament estratègies per impulsar el sector.

Un dels dos túnels del vent de Catalunya se situa a Empuriabrava des de fa set anys. La mateixa empresa en té un segon a Cornellà de Llobregat.

El centenar d'experts es van reunir a Castelló en una trobada on també hi havia fabricants de túnels del vent de tot el món, esportistes d'elit i organiyzadors d'esdeveniments. També hi van ser presents les empreses que operen en aquests equipaments.

Segons han informat, un dels principals punts que s'havia de tractar era la sol·licitud de declaració, per part del Comitè Olímpic Internacional, de disciplina olímpica.

De fet, la conferència inaugural va anar càrrec del director dels Jocs Mundials, l'alemany Joachim Gossow, qui veient el creixement i maduresa d'aquesta disciplina indoor va animar als congressistes a presentar-la per la cita d'aquí a cinc anys d'aquest esdeveniment multiesportiu, que tindrà lloc a la ciutat xinesa de Chengdu.

Els mundials de la Xina serien els primers on podrien participar. És el primer objectiu i el segon formar part del calendari de competicions de la cita olímpica del 2032.

Alhora, es va acordar donar a conèixer més l'esport i atreure un major interès per part del públic d'una activitat d'oci que cada vegada compta amb més sinèrgies amb el paracaigudisme clàssic

El congrés s'ha celebrat a Castelló on des del 1989 Skydive Empuriabrava ha acollit nombrosos campionats mundials de paracaigudisme i també des del 2014 el Windoor acull Jocs Mundials de l'Indoor Skydiving.

El centre d'Empuriabrava realitza al llarg de l'any diversos esdeveniments. El darrer els Wind Games, amb espectaculars acrobàcies per part dels esportistes.