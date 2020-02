Junts acusa el govern de Figueres de "menysprear" els grups a l'oposició

El grup de Junts per Figueres acusa el govern municipal de "menysprear" l'oposició i no assistirà a la reunió del pressupost municipal del 2020 convocada per l'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC) prevista per demà dijous a les 11 del matí. En un comunicat, el grup assegura que han pres la decisió després de comprovar que tot just una hora després –a les 12:15h- ja està prevista la presentació pública dels comptes municipals per part del govern quadripartit a la premsa.

"Quina voluntat tenen d'escoltar o negociar propostes i acords si quan surtin de la reunió ja presenten públicament el pressupost?", diu el portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef. Aquesta actitud, segons Masquef, posa de manifest "el menyspreu continu i la falta de respecte institucional" del govern quadripartit envers els grups que representen a la meitat del plenari.

"Porten quasi vuit mesos demostrant que no tenen cap voluntat política de negociar ni pactar res i, en aquesta ocasió, fins i tot perden les formes en un gest inaudit i mancat de qualsevol sentit institucional", ha reblat.

El portaveu de Junts per Figueres lamenta que el govern quadripartit "deixa escapar una nova oportunitat per construir grans acords majoritaris de ciutat" en un moment en què considera que Figueres necessita "més que mai" unitat política "en els temes més importants".

Masquef recorda que en els gairebé vuit mesos de mandat, Junts per Figueres ha apostat per presentar propostes i establir consensos en qüestions estratègiques pel futur com la petició per construir l'accés Figueres Oest de l'autopista AP-7, el desplegament de la tecnologia 5G de telefonia mòbil o la construcció de l'escola Carme Guasch, mocions totes elles aprovades per unanimitat en el plenari municipal.

"És una llàstima que el govern hagi decidit unilateralment renunciar a buscar el consens en una eina com és el pressupost i ni tan sols estigui predisposat a estudiar les nostres propostes", es lamenta Masquef.