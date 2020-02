La Iaeden està preocupada pel dèficit hídric a l'Alt Empordà per la contaminació per nitrats

L'entitat Iaeden està preocupada pel dèficit hídric de l'Alt Empordà per la qualitat i quantitat del recurs per la contaminació per nitrats. La connexió de Borrassà al pantà de Boadella, en comptes d'alimentar-se de pous propis diuen que és la punta de l'iceberg d'un problema greu de planificació d'aigua que es podria anar agreujant. Han avançat que posaran una denúncia a Fiscalia per buscar responsabilitats en la contaminació dels aqüífers i la inactivitat de la funció pública per garantir la qualitat de les aigües subterrànies del país.

L'Alt Empordà constaten que té 34 poblacions que pertanyen a zones vulnerables on la normativa europea estableix mesures per prevenir i corregir la contaminació causada pels nitrats de fonts agràries. Les mesures de la directiva europea tenen per objectiu reduir la contaminació de l'aigua produïda per nitrats que s'utilitzen amb finalitat agràries i ramaderes i actuar preventivament contra noves contaminacions.

Borrasà és un dels municipis amb excedents de nitrats. El 2017 es va anunciar la posada en servei d'una planta pionera per a l'eliminació de nitrats. S'havia de connectar a la xarxa i subministrar aigua a tota la població. No hauria funcionat perquè ara cal connectar-se a Boadella, diu l'entitat. Tot això amb uns elevats costos de més de 200.000 euros que va pagar l'administració catalana i amb ajudes d'Europa.

Iaeden demana que el sector porcí assumeixi part dels costos ambientals i que es faci una moratòria de noves granges o ampliacions.

A més, sota el paraigües d' Ecologistes de Catalunya han avançat que posaran una denúncia a Fiscalia per buscar responsabilitats en la contaminació dels aqüífers i la inactivitat de la funció pública per garantir la qualitat de les aigües subterrànies del país.