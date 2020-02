Les platges de l'Alt Empordà continuen entre plàstics i restes vegetals

Les principals platges de l'Alt Empordà han quedat després del temporal entre plàstics i restes vegetals. A Castelló d'Empúries s'ha netejat aquesta setmana la platja de la Rubina, dins el Parc Natural dels Aiguamolls. Amb grups de voluntaris es van retirar els plàstics, i les restes vegetals es deixen a l'espai per fixar les dunes o per mantenir la imatge de la mateixa platja natural. A Roses, les neteges de la setmana passada van permetre retirar mitja tona de plàstics. A l'Escala continuen veient-se arbres caiguts a Empúries. L'Ajuntament xifra en 400.000 euros els danys. A Sant Pere es retiraran les restes la setmana vinent.

La majoria de platges de la zona nord continuen amb l'acumulació de restes vegetals a la sorra. A les naturals no es preveu retirar-les totes i ajudaran a fixar dunes.

Durant els darrers dies grups de voluntaris han aprofitat per retirar els plàstics. A Castelló d'Empúries ho han fet aquesta setmana a la platja natural de la Rubina, un indret de gran valor ecològic. Aprofitant que dilluns era festa local i davant l'interès de la ciutadania, es va organtizar una neteja.

Es van retirar plàstics, envasos i ferralla. Les restes orgàniques es van redistribuir per la platja perquè aquest material pot servir per fixar les dunes i, a més, manté l'aspecte natural de la platja.

A Roses, durant tota la setmana passada es van organitzar sortides amb voluntaris per netejar totes les platges del terme municipal de plàstics. En aquesta població els veïns van retirar fins a mitja tona. El regidor de Medi Ambient, Francesc Giner, explicava que no es tractava de residus grans, sinó petits plàstics.

L'Ajuntament, davant l'interès dels ciutadans, podria organizar grups per fer neteges periòdiques en platges i rieres. Les algues i els troncs s'aniran retirant en les properes setmanes per anar deixant l'espai litoral a punt per a la temporada turística.

Un dels punts on més restes s'acumulen és a Sant Pere Pescador, amb més d'un quilòmetre. L'Ajuntament té previst amb el personal tècnic avaluar quina actuació s'hi porta a terme. Segons, l'alcalde, Agustí Badosa, la neteja es faria la setmana vinent.

A l'Escala, en el darrer ple municipal es va informar que els danys ascendeixen a 400.000 euros. Durant la sessió plenària es va demanar la coordinació de les diferents administracions per tal d'actuar amb la màxima celeritat.

El municipi va patir un esvoranc en un tram del passeig d'Empúries i també va arrancar ­diversos arbres, alguns de grans dimensions que encara es troben ocupant l'espai públic on van ­c­aure.