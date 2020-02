Detingut un camioner accidentat a Llers septuplicant la taxa d'alcoholèmia

Lloc on es va accidentar el camioner.

Els Mossos han detingut a Llers (Alt Empordà) un camioner begut que es va accidentar després d'agafar el tràiler amb una taxa d'alcohol set vegades superior a la permesa. L'home, de 35 anys, a més, tenia el permís de conduir suspès. La detenció va tenir lloc aquest diumenge passat al vespre. La policia va rebre l'avís que un camioner havia tingut un accident i el seu tràiler perdia combustible al mig de l'N-II.

En arribar al lloc, els agents van veure com el conductor presentava símptomes clars d'anar begut. De fet, va intentar fugir corrents i també es va negar a fer una de les proves. Els Mossos el van detenir per diversos delictes contra la seguretat viària. Després de passar a disposició judicial, ha quedat en llibertat provisional.

Els fets van passar als voltants de dos quarts de nou del vespre del 2 de febrer. Els Mossos van rebre l'avís que un camioner havia tingut un accident al quilòmetre 9 de l'N-II, al terme municipal de Llers.

Quan la patrulla va arribar a lloc, van trobar-se que el camió de gran tonatge havia quedat al mig de la carretera i perdia combustible. Els Mossos també van observar com el conductor, quan els va veure arribar, va intentar fugir corrents del lloc dels fets.

Quan el van aconseguir aturar van observar que presentava clars símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol i, per aquest motiu, li van fer la prova. Aquesta va donar un resultat set vegades superior al permès (1,06 mg/l d'alcohol per litre d'aire expirat). El camioner es va negar a fer-se una segona prova.

A més, en fer les comprovacions de la documentació del vehicle i del seu conductor, els agents van veure que tenia el permís de conduir suspès per un resolució judicial d'un jutjat de Getafe. Per tots aquests motius els mossos van detenir-lo com a presumpte autor de diversos delictes contra la seguretat viària.

El detingut - sense antecedents - va passar l'endemà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.