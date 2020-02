Figueres augmenta la despesa en seguretat en el pressupost de 2020

Els primers pressupostos del govern quadripartit de Figueres (ERC, PSC, Canviem i Guanyem) estan dotats amb 59.697.501,18 euros, dels quals 5,7 milions es destinaran a inversions. Els comptes creixen un 2,18% respecte l'any passat (de 58,4 milions) i l'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), defensa que es tracta d'un pressupost «realista» que redueix «despeses supèrflues» per «posar al dia» la ciutat. Destaca l'augment de la despesa en l'àrea de seguretat, que creix un 18,56% respecte el 2019, la qual cosa suposa 808.000 euros més. El pressupost es portarà a aprovació d'aquí a dues setmanes.

L'increment en seguretat correspon sobretot a la contractació de set agents, però també a la instal·lació de càmeres de videovigilància (100.000 euros), càmeres corporals (6.500), l'adequació dels vestidors de la caserna de la Guàrdia Urbana (35.000 euros) i a material de test antidroga (6.000 euros).

L'alcaldessa, acompanyada per la regidora d'Hisenda, Maria Gratacós, en la presentació dels comptes, va explicar que l'augment del 2,18% es deu a l'increment de les plusvàlues, així com la contractació d'agents de policia, cinc treballadors a la brigada municipal i un arquitecte, que incrementen la despesa en personal. A més, Agnès Lladó va recordar que no s'apugen els impostos, a diferència d'altres ciutats de la demarcació, com Blanes, Olot i Girona, per la «situació socioeconòmica» que viu Figueres.



Dos mesos paralitzat

El govern tenia previst aprovar el pressupost a finals d'any per tal que poguessin entrar en vigor el mes de gener de 2020, però la resolució del Tribunal Català de Contractes amb què s'anul·lava l'adjudicació del contracte del servei de neteja i recollida de residus ho va aturar. Segons va explicar aleshores l'alcaldessa, s'havia de modificar per incloure-hi mesures per garantir la neteja de la ciutat. Ahir, preguntada pels periodistes per aquests canvis, va argumentar que necessitaven més informació sobre què fer amb la recollida d'escombraries. «Es necessita una gran inversió, però és un servei bàsic i no ens podem permetre el luxe d'equivocar-nos», argumentava. Lladó va insistir que els plans de gestió d'Ecoserveis, qui haurà de seguir prestant el servei, ja hi estan inclosos, amb una despesa de 6,1 milions d'euros i ja contemplen 211.000 euros per al lloguer de maquinària.

A més, Lladó va explicar que preveuen que la liquidació del pressupost del 2019 permeti a l'Ajuntament sortir del Pla Econòmic Financer i guanyar en autonomia, però es va mantenir prudent. Preguntada per si es podria demanar un crèdit per impulsar mesures complementàries de neteja, va assegurar que s'estan explorant «totes les vies».



5,7 milions en inversions

Respecte les inversions, augmenten un 27,29% en relació amb l'any 2019 (quan eren de 4,5 milions) i la partida més important se l'emporta el nou pavelló, amb 1,5 milions, tal com ja va passar en el pressupost de l'any anterior. També s'inclou l'ampliació del centre Ferran Sunyer, la segona fase de la restauració de la casa natal de Salvador Dalí, la millora de l'enllumenat públic i dels equipaments esportius. Aquestes partides també estaven previstes en els comptes de l'anterior govern, però l'alcaldessa assegura que no es van arribar a executar i per això ara les recuperen.

També es preveu una partida de 200.000 euros per a pressupostos participatius, l'augment del 50% en inversió en equipaments educatius i 70.000 euros d'ajudes per a habitatges buits per tal de posar-los en lloguer. S'incrementen un 22% les ajudes en serveis socials i s'inverteix en el foment del comerç i en turisme cultural.

En relació amb el comunicat de Junts amb què lamentaven que l'alcaldessa els convoqués una hora abans de presentar els comptes públicament, Lladó es va plànyer que «abandonin» l'oportunitat d'aportar millores. «Avui es presenta la proposta del govern i s'inicia un tràmit de negociació», va justificar, i va afegir que l'actitud de Junts els sembla «una rebequeria de nen enrabiat».