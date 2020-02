Desembassen el pantà per millorar la qualitat del riu

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va incrementar dijous la sortida d'aigua de la presa de Darnius Boadella per millorar la qualitat del riu la Muga. La sortida controlada de més cabal es va allargar fins ahir al vespre. No s'espera que comporti danys tot i que es demana precaució en guals i zones baixes.

Segons l'ACA, fins ara s'estaven desembassant 7 m3/s des de la central hidroelèctrica. I des de dijous i fins ahir al vespre s'han estat alliberant fins a 28 m3/s.

L'objectiu de la mesura és generar una avinguda controlada per millorar la qualitat del riu la Muga, reperfilant la llera i recuperant diversos hàbitats. S'aprofita que l'embassament està a un nivell alt després del temporal Gloria que va deixar importants precipitacions.

Alt volum de reserves

Les maniobres de cabals generadors estan previstes en la planificació hidrològica vigent (2016-2021) i es duen a terme sempre que les condicions ho fan possible, quan un determinat embassament té un alt volum de reserves i això no perjudica la garantia dels diferents abastaments. L'any 2019 es va dur a terme la primera maniobra de cabals generadors en el riu la Muga que desemboca a Castelló d'Empúries.

L'embassament de Darnius Boadella està al 85% de la seva capacitat, amb 52 hm3 d'aigua emmagatzemats.

Fa un any es trobava a un tant per cent similar, 88,72% però la mitjana dels darrers deu anys és del 37% de la seva capacitat. Diverses poblacions de l'Alt Empordà reben l'aigua d'aquest embassament.