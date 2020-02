Unes seixanta persones homenatgen els republicans exiliats que van travessar la frontera amb França el 1939

Una seixantena de persones s'han concentrat al Coll del Lli, al terme de La Vajol (Alt Empordà), per retre homenatge als exiliats i deportats que van creuar la frontera amb França l'any 1939. L'acte s'ha fet amb motiu del Dia Nacional de l'Exili i la Deportació i ha estat presidit per la consellera de Justícia, Ester Capella, amb la presència de diferents representants municipals. Capella ha subratllat que és necessari "recordar de manera activa" per tal de ser conscients de tot allò que "no volem que torni a passar". La consellera de Justícia també ha recordat que Catalunya "coneix bé l'exili" i que sempre estarà disposada a "estendre la mà a qui ho necessiti".