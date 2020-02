Resseguint el camí de l'exili republicà

Els participants a l'inici de la ruta per homenatjar els exiliats, ahir a la Vajol.

Els participants a l'inici de la ruta per homenatjar els exiliats, ahir a la Vajol. josep ribas-falgués

El 5 de febrer de 1939 centenars de persones van caminar durant quilòmetres pel coll del Lli, a la Vajol, un dels camins de l'exili cap a França. També ho feren el president Lluís Companys, el lehendakari José Antonio Aguirre, el president de la República espanyola, Manuel Azaña, i el president de les Corts espanyoles, Diego Martínez Barrio. Ahir, una seixantena de persones de diferents entitats van resseguir un tram del camí en homenatge a tots aquells exiliats. Més tard es va inaugurar una nova exposició al Museu Memorial de l'Exili.

L'encreuament entre la Gi-505 i el camí al coll del Lli va ser l'inici de la caminada de mitja hora fins al coll, a 712,8 metres d'altura per una pista forestal.

Els assistents van fer una lectura de textos de Pere Bosch-Gimpera i Carles Pi i Sunyer, i una interpretació musical d'Ana Ros i Mercè Miró. A l'acte es va comptar amb la presència de la consellera de Justícia, Ester Capella. Aquesta va subratllar que és necessari «recordar de manera activa» per ser conscients de tot allò que «no volem que torni a passar». La consellera de Justícia també va recordar que Catalunya «coneix bé l'exili» i que sempre estarà disposada a «estendre la mà a qui ho necessiti».

A les Memòries, Pere Bosch-Gimpera explica que «d'Agullana marxàrem cap a França amb el president, Sbert, Pi i Sunyer, el president basc i el seu conseller Jauregui i el ministre Irujo i els funcionaris de la Generalitat que s'hi trobaven, per les Illes, després d'haver-ho fet el president de la República, Azaña, amb el de les Corts, Martínez Barrio».

Explica que «les Illes no és una frontera autoritzada per a tothom i el comandant francès s'estranyà de la nostra presència perquè Negrín no havia avisat que també nosaltres sortiríem. Vàrem haver d'esperar que telefonés al prefecte de Perpinyà, qui autoritzà el pas dels presidents i consellers. Els altres, els que tenien els passaports sense visar, perquè el cònsol francès de Figueres havia anat a instal·lar-se al Portús, havien d'esperar que jo, que tenia el meu en regla, anés al Portús i fes visar els seus». «Quan vaig tornar del Portús, se'ls havien emportat ja al camp d'Argelers», relata.

L'acte d'ahir era per recordar els exiliats amb el Dia Nacional de l'Exili i la Deportació. La Direcció General de Memòria Democràtica i el Museu Memorial de l'Exili van organitzar una jornada d'homenatge en record de tots els exiliats i deportats que van creuar la frontera amb França el 1939 per diferents rutes, una de les quals, la de la Vajol. La comitiva es va desplaçar després fins al museu de la Jonquera per inaugurar la mostra Arti i exili. Artistes de l'exili català de 1939.