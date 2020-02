Mor un motorista de 37 anys en un accident de trànsit a Capmany

Tot i els esforços del SEM, el motorista no va sobreviure a l'accident

Tot i els esforços del SEM, el motorista no va sobreviure a l'accident

Un motorista de 37 anys ha mort en un accident de trànsit al nucli urbà de Capmany.

La víctima estava provant el vehicle i va caure.

Els efectius del SEM el va intentar reanimar però no va fructificar.

L'accident va produir-se a quarts de tres de la tarda, al carrer del Ventador de la població.

Els Mossos d'Esquadra es van desplaçar amb tres patrulles a lloc, dues dotacions dels Bombers i també el SEM amb l'helicòpter medicalitzat i ambulàncies.

Segons s'apunta en la investigació del sinistre, el motorista estava provant el vehicle de dues rodes, de 600 centímetres cúbics. Per causes que es desconeixen, el motorista va sortir disparat i va caure.

Arran del fet, va acabar malferit, en estat crític. Va ser traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va morir posteriorment.

El motorista, A.R.S, 37 anys tenia domicili a Capmany.

Es tracta del quart accident de trànsit mortal de l'any a la província de Girona. Aquí s'hi compten tant els sinistres mortals en vies urbanes com interurbanes.

Ahir se'n va produir un altre, en aquest cas també amb un motorista com a protagonista de la tragèdia. Va morir a la GI-555 al seu pas per Massanes després que un cotxe l'avancés il·legalment i sortís de la via. El conductor del vehicle va acabar detingut pels Mossos de Trànsit. Avui està previst que passi a disposició del jutge a Santa Coloma de Farners.