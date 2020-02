Agnès Lladó titlla de «porcs» els autors d'abocaments incontrolats a Figueres

Els abocaments incontrolats a Figueres, tant al costat dels contenidors com als marges als afores de la ciutat, són una problemàtica que s'arrossega des de fa anys. Es produeixen repetidament en diferents punts del municipi, tant al centre com als barris perifèrics. L'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), ahir va evidenciar-ho en difondre un nou cas d'incivisme al centre de la ciutat i va carregar contra els autors. «Qui ha sigut el porc que ha tret la merda de casa seva per posar-la als carrers de la ciutat?», es va preguntar a xarxes socials arran d'un abocament a tocar d'uns contenidors que omplia la vorera del carrer Col·legi de mobles i deixalles.

«Cal parlar alt i clar», argumentava l'alcaldessa, i recordava que la ciutat dedicarà aquest any almenys 6 milions d'euros a la neteja i recollida d'escombraries, una xifra que correspon al pla de gestió d'Ecoserveis entre gener i octubre i que també inclou enllumenat i parcs i jardins.

«Ni la ciutat ni els figuerencs ens mereixem la quantitat d'incívics que tenim a la ciutat», lamentava. «De veritat algú pot creure que això no és evitable?», afegia en referència als comportaments incívics. A més, demanava la col·laboració ciutadana. «Només cal posar un gra de sorra cadascú». Tolerància zero amb els porcs i incívics! Ja n'hi ha prou!», concloïa la publicació de l'alcaldessa.

Lladó va denunciar aquests comportaments, que s'han convertit en una constant a la ciutat. I és que ahir mateix, veïns del barri del Culubret alertaven també d'un nou abocament al barri que omplia de residus una vorera a tocar d'una parada d'autobús.

Des de l'Ajuntament, es defensa que s'està millorant el mecanisme per cobrar les sancions imposades en matèria d'incivisme. El vicealcalde, Pere Casellas, va assegurar el passat mes de juliol que de les 142 denúncies d'infraccions registrades en el pla de xoc contra l'incivisme de l'anterior govern, només 70 es van començar a tramitar i 18 havien culminat el procés sancionador (el 12%).

El passat mes de desembre, en declaracions a Diari de Girona, Casellas va explicar que s'està treballant per tal d'externalitzar a Xaloc el cobrament d'aquestes sancions que «fins ara no arribaven».

A més, des de l'Ajuntament, s'assegura que la Guàrdia Urbana farà vigilància en els punts conflictius en matèria d'incivisme per tal de sancionar els infractors i evitar que es produeixin els habiuals abocaments incontrolats.

D'entre el material retirat ahir hi havia mobles, roba, cartrons i papers, entre d'altres, i segons fonts municipals no consta que s'hi hagués trobat documentació que el relacionés amb l'autor o autors de l'abocament.