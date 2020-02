Jutgen un veí de l'Escala per descarregar-se i compartir pornografia infantil

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un veí de L'Escala (Alt Empordà) que s'enfronta a 7 anys de presó per descarregar-se i compartir pornografia infantil a través d'Internet. Quan la Policia Nacional va escorcollar el domicili, que el processat compartia amb el seu pare, van localitzar un ordinador i quatre discos durs –tant interns com externs-. Segons sosté la fiscalia, el processat havia descarregat 1.570 fotografies i vídeos on apareixien menors de menys de 13 anys "realitzant pràctiques sexuals de tot tipus". L'acusat ha negat que es descarregués els arxius, argumenta que vivia al domicili de forma intermitent i que altres persones tenien accés a l'ordinador perquè era d'ús "familiar".