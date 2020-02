Roses busca una nova vida per al far

Des de fa més de quinze anys Roses busca convertir el far en alguna cosa més que un referent per als vaixells. S'han posat sobre la taula diversos projectes, es va obtenir la concessió per part de Ports i el 2015 s'hi van fer unes obres a l'exterior per engegar el projecte de disposar d'un espai de restauració i un de cultural. La trobada de les restes d'una antiga bateria militar va obligar a tornar a fer tràmits per obtenir la concessió. Després de dos anys, Costes ha respost a una de les peticions i s'està impulsant de nou.

El far està situat a la punta de la Poncella, un paratge dominat pel puig Rom i l'antic castell de la Trinitat, a primera línia litoral.

Està situat en un terreny que havia estat un antic destacament militar de costa, la bateria de Sant Antoni. De fet, unes obres el 2015 a la part exterior van permetre posar al descobert la bateria i van suposar un alentiment dels plans per tirar endavant el projecte.

El regidor de Cultura i Festes, Èric Ibáñez, ha explicat que s'havia de fer una modificació de la concessió i una modificació al planejament.

El retard de Costes a respondre -ho va fer fa quinze dies -va aturar el projecte que el 2015 es pensava tirar endavant de forma imminent.

El regidor constata respecte a la troballa que ja se sabia que hi havia una bateria perquè una vegada es va destruir el castell de la Trinitat es va construir per protegir l'entrada del port com a indret estratègic. Ibáñez constata que posar-la en valor és important perquè «ens parla d'un moment intermedi entre l'ús del castell i la posterior Guerra Civil que hi ha aquesta construcció del segle XIX».

La bateria de costa va ser projectada el 1797 per l'enginyer en cap de Catalunya, López Sopeña. Era un element de defensa de la costa. La seva construcció va ser anterior al far, que es va aixecar el 1864 a tocar de la bateria.

El far se situa en un indret d'especial interès, a la costa, a tocar del camí de ronda que recorre la costa fins a la platja de Canyelles.

L'Ajuntament espera donar-li un ús. El regidor de Cultura constata que es manté la idea inicial d'obrir-hi un establiment de restauració i també hi hauria un espai per a un ús cultural o expositiu que estaria relacionat amb la bateria de l'exterior. S'ha de fer excavació arqueològica i restaurar, a banda d'acabar de detallar el projecte d'ús. El projecte inicial preveia el bar o cafeteria a l'exterior, als jardins on es va localitzar la bateria.

El que està clar per al regidor és la importància de recuperar aquest espai.



Inaugurat el 1864

El far de Roses es va inaugurar l'1 de setembre de 1864. La llum es troba a 24 metres sobre el nivell del mar visible des de 19 milles, trenta cinc quilòmetres mar endins.

Al principi la làmpada que permetia la il·luminació era d'oli, més tard va ser de parafina, i a finals del segle XIX era de petroli. No va ser fins al 1921 que s'hi va instal·lar l'electricitat.

L'edifici compta amb una planta baixa amb una terrassa superior.