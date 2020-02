El Santuari de la Mare de Déu del Mont estrena campana

El Santuari de la Mare de Déu del Mont va rebre ahir una nova campana, la segona d'un campanar on hi ha lloc per a tres campanes.

Pesa 200 quilos, té un diàmetre de 71 centímetres i la sonoritat és la nota Do. Quan es pica ressona durant un minut llarg. L'ha construït l'empresa Rifer.

El 79% és de coure i un 21% d'estany. Està composta de dues fases, la campana i el jou.

S'hi poden veure inscripcions. Un poema de Mossèn Jacint Verdaguer, el nom de dues padrines, l'Elvira i la Catalina, i el nom de tots els patrons del Patronat del Santuari del Món, són les principals.

La vicepresidenta del Patronat i voluntària des de fa més de vint anys, Paquita Caritg, ha explicat que des de fa anys es van fent millores al santuari. Després que s'hagin abordat algunes de les principals es va decidir construir la campana.

El campanar té lloc per tres campanes, l'actual, més petita, és de 1944. Aquesta més gran, serà la segona.

La campanya ha tingut un cost d'uns 7000 euros i el jou 4700 euros. Aquest darrer element encara s'ha d'acabar de pagar.

L'església i les col·laboracions dels fidels han servit per fer front a les despeses. La campanya continua oberta per acabar d'abonar la totalitat del cost.

Al Santuari hi ha sobres on fer un donatiu i si és superior als 20 euros hi ha la possibilitat de demanar la inscripció del nom al jou. El Patronat també disposa d'un compte corrent per fer donatius.

La campana va arribar dilluns al Santuar. Es podrà veure i tocar a l'església fins al 13 de setembre quan s'espera la presència del Bisbe per beneir-la. La festa del Santuari és el 8 de setembre però es farà coincidir l'acte en cap de setmana.



Hostatjeria i església

El Santuari està situat a la serra del Mont, a Albanyà. L'estiu del 1884 Jacint Verdaguer va fer una estada d'un mes i mig al santuari. El rector custodi és Mossèn Jordi Font.

Al santuari hi ha una hostatjeria que està oberta durant tot l'any. Paquita Caritg explica, per exemple, que aquesta setmana tenien dos nois de Terra Santa. "Venen de llocs impensables", diu Caritg. L'hostatjeria té sis habitacions.

Al santuari també hi ha un restaurant i l'església. Durant quinze dies està tancat però la resta de l'any es pot entrar a l'església.

El 15 de març és l'obertura amb la festa de Sant Bernat Menthon, patró dels excursionistes. S'estrena romeria i aixecada de castells.