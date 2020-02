Figueres comença a sancionar als patinets elèctrics

Figueres ha començat a sancionar els usuaris de patinets elèctrics que incompleixen les directrius de la Direcció General de Trànsit. La Guàrdia Urbana imposa les multes des d'aquest dilluns 10 de febrer, un cop ha finalitzat la campanya informativa de dues setmanes entre els usuaris dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). En els dos últims dies s'han multat a cinc infractors, tres dels quals per circular per la vorera, un per fer-ho amb auriculars i un cinquè perquè hi circulaven dues persones.

Es consideren VMP aquells d'una o més rodes, propulsats amb motor elèctric i que permeten moure's a una velocitat d'entre 6 i 25 km/h. No es requereix permís de conduir ni de circulació i l'assegurança i el casc són voluntaris. No poden circular per les voreres ni zones de vianants, segons ha explicat el regidor de Seguretat, Pere Casellas, i se'ls autoritza moure's per les zones habilitades degudament senyalitzades. La sanció per circular per zones de vianants és de 200 euros.

"Han vingut per quedar-se. No és una moda d'ara, sinó que la presència de VMP augmentarà en un futur", ha alertat el regidor de Mobilitat, Xavier Amiel, qui ha subratllat la necessitat de regular-ne la circulació. Segons Amiel, l'augment d'aquest tipus de vehicles és degut a les dificultats de moure's per Figueres amb cotxe.

Respecte el balanç de la campanya informativa, s'ha tancat amb 72 actuacions, 64 de les quals eren VMP, mentre que els 8 restants no complien els requisits. "La sensació era de més desgavell", han assenyalat els dos regidors

L'Ajuntament no disposa d'ordenança pròpia que reguli els VMP, per això s'emparen en la Instrucció de la Direcció General de Trànsit mentre es modifica el Reglament General de Vehicles, que es troba en fase de tramitació. Un cop implantat, serà aleshores quan l'Ajuntament elaborarà la seva pròpia ordenança basant-se en la normativa estatal.