El Govern de Figueres "retalla" Masquef de la foto de presentació del llibre de la UE

Picabaralla a Figueres per la difusió d'una fotografia en què s'exclou l'exalcalde i portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, i l'autor del llibre, Jesús Navarro. El compte oficial de Facebook de l'Ajuntament ha publicitat l'acte d'ahir al vespre a Museu del Joguet, en què es va presentar el llibre de la Unió Esportiva, amb dues imatges.Des de l'Ajuntament defensen que no s'ha retallat la imatge posteriorment, sinó que va ser feta així, i que se n'ha difós més d'una en què sí que hi apareix Masquef

Una és general i es veu el públic d'esquenes i els sis ponents a la taula. En canvi, en un segona i de detall, s'ha "retallat" Masquef. Així ho ha denunciat el també diputat d'Esports, que ahir va assistir a l'acte en representació de la Diputació de Girona.

A la polèmica imatge hi apareix, d'esquerra a dreta, el director del setmanari Empordà, Santi Coll i conductor de l'acte; el president del comitè del centenari, Carles Lloveras; l'alcaldessa Agnès Lladó; i el president de la Unió, Narcís Bardalet. L'assistència de Masquef només s'intueix perquè a la imatge hi apareix el cartell damunt la taula amb el seu nom.

"Gràcies Ajuntament de Figueres per distribuir aquesta fotografia 'retallada' de la presentació del llibre del centenari de la UE Figueres", diu Masquef amb to irònic.