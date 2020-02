Descobreixen més de 5.000 paquets tabac de contraban en dos busos de la Jonquera

La Guàrdia Civil ha descobert més de 5.000 paquets tabac de contraban en dos busos de la Jonquera.

És el resultat de dues inspecions en autobusos de línia regular, un dels vehicles tenia com a destí Marsella i l'altre, Venècia.

El valor de les cigarretes comissades per la Guàrdia Civil ascendeix a 13.000 euros.

Les dues intervencions han anat a càrrec de la Secció Fiscal de la Guàrdia Civil de la Jonquera.

La primera va ser la nit de dimecres a l'autopista, cap a tres quarts d'una. Els policies van anar a fer un reconeixement d'equipatges i de les parts comunes de l'autobús amb destinació Venècia. Els agents van sospitar de dues maletes que no anaven identificades. Van demanar al conductor que presenciés l'obertura i a dins hi van descobrir 1.439 paquets de tabac ros marca Marlboro Red de contraban. Cap dels paquets portava els precintes reglamentaris fiscals. Aquest tabac està valorat en 7.400 euros.

L'endemà, agents de la mateixa unitat de la Guàrdia Civil, a la mateixa via, cap a dos quarts de set de la tarda van inspeccionar un altre autobús. En aquest cas, cobria la línia Barcelona i havia d'anar fins a Marsella.

Els agents van sospitar del contingut també de dues maletes que hi havia a la bodega i van descobrir, en presència d'un dels conductors, que hi havia 1.100 paquets de tabac ros de la mateixa marca que a la primera actuació. Tampoc hi havia cap precinte fiscal. En aquest cas, el comís està valorat en 5.600 euros,

Els policies van aixecar les corresponents actes per infraccions Administratives de Contraban. Les van remetre a la Dependència Provincial de Duanes i Impostos Especials de la Jonquera. El Resguard Fiscal de l'Estat és una de les competències funcionals que té assignada la Guàrdia Civil a tot el territori nacional, per a això realitza els seus comesos tant en els recintes duaners situats als ports, aeroports, fronteres terrestres i zones franques com a la resta del territori nacional i el seu mar territorial.