El carril bici de l'avinguda Salvador Dalí de Figueres, pendent del traspàs de la via

El desplegament del carril bici a Figueres és un dels principals reptes en matèria de mobilitat a la ciutat. Aquesta mancança ara encara s'evidencia més amb l'aplicació de sancions als conductors de patinets elèctrics que incompleixin la normativa. Aquesta setmana se'ls ha començat a multar i entre les prohibicions hi ha la de circular per la vorera, malgrat que els vials alternatius correctament delimitats per a bicicletes i Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) són pràcticament inexistents.

La implantació dels carrils bici és complexa, donades les dimensions dels carrers del centre, i en el cas del principal eix viari de Figueres, l'avinguda Salvador Dalí, està condicionada per la seva titularitat, encara a mans del Ministeri de Transports.

Precisament, el regidor de Mobilitat, Xavier Amiel, assegura que fins que no es formalitzi el canvi de titularitat, pendent des de fa dos anys, l'Ajuntament no pot impulsar el carril bici. En cas que volgués fer-ho, cal demanar autorització al Ministeri. «Ens hi posarem des de ja», assegura.

Així doncs, caldria o bé sol·licitar-ho al Ministeri o bé desencallar-ne el traspàs. Mentrestant, la implantació d'espais habilitats únicament per a bicicletes i patinets a l'avinguda Salvador Dalí serà inexistent.

El regidor ha demanat «prudència» en recordar que patinets i bicicletes hauran de circular per la calçada, sobretot en carrers de les dimensions de l'avinguda Dalí, l'antiga N-II, amb dos carrils per cada sentit. «Aquests vehicles (en referència a patinets i bicicletes) tenen una debilitat enfront dels cotxes i això és un problema», diu.

El canvi de titularitat és un compromís adquirit arran de la construcció de la rotonda a la plaça del Sol i, segons les darreres informacions facilitades per l'Ajuntament, els serveis tècnics d'ambdues administracions encara estan delimitant els serveis que discorren al llarg de la via abans de fer-ne la recepció.

La implantació d'eixos per a carrils bici és un repte que la majoria de partits havia inclòs al programa electoral i que està estretament vinculada a la voluntat de l'actual govern de pacificar el centre. «Tot el que sigui treure vehicles del centre de la ciutat és positiu», destaca Amiel.



Carrils bici transfronterers

Tot i això, els carrils bici han trobat el seu espai a la perifèria, a través del projecte Bicitranscat Poctefa, subvencionat amb fons europeus Feder. Alguns d'ells seran nous i d'altres seran espais compartits amb els vianants o amb els vehicles, amb la seva corresponent delimitació i senyalització per garantir-ne la seguretat. En punts com el carrer Via Làctia ja s'hi han fet obres i en d'altres, com el tram entre el camí del Far i el cementiri, s'ha sol·licitat el traspàs de titularitat a la Diputació de Girona per poder fer-hi el carril bici. Aquest eix, però, no permet la mobilitat pels principals equipaments de la ciutat. Paral·lelament, l'Ajuntament ha adequat el carril bici al sector de l'Olivar, que ha creat un circuit continu d'1,3 quilòmetres.