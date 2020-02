Les tropes americanes del Pení a Roses

Els soldats americans de la base militar del Pení de Roses als anys 60 van transformar econòmicament i cultural la societat rosinca. Una carta guardada a l'Arxiu de Roses en mostra la relació: van fer un donatiu de 3.000 pessetes per a la Societat Unió Fraternal a canvi que les tropes poguessin jugar a bàsquet a la sala de la SUF.

«Amb molt de gust tinc l'oportunitat d'enviar-li 3.000 pessetes de regal per al millorament de la seva sala de ball». Ho diu el tinent coronel de la base, Lloyd E. Colboch, en una carta l'any 1961 adreçada a l'alcalde, Josep Maria Cortada. «Li agraeixo profundament el seu interès en la nostra organització i el permís concedit als nois americans del Pení per jugar a bàsquet» perquè, diu, «aquest esport els va infondre gran moral durant els mesos d'hivern». A la missiva també explica que estan jugant a bèisbol a dos quilòmetres de la població i els conviden a veure els jocs.

Els nois eren soldats de les tropes del 875th Aircraft Control and Warning Squadron de la USAF destacades a la base de Roses. Des de l'arxiu creuen que «la instal·lació entre 1956 i 1959 de la base militar de vigilància aèria a la muntanya de Pení -en un context interional marcat per la Guerra Freda i els intents del franquisme per ser acceptat políticament- transformà, per sempre més, Roses». I ho va fer no només per la imatge del Pení amb les seves boles, sinó pel que va suposar la presència americana. «La moderna cultura ianqui, les noves formes de treballar o la introducció d'un nou món tecnològic foren només alguns dels aspectes que ajudaren a fer avançar» la societat de Roses, indiquen.

En aquell moment es va produir una convivència entre una societat eminentment pescadora i agrícola i una comunitat basada en el coneixement tecnològic. Els nous valors van ajudar Roses en els canvis turístics que es van produir: nous esports, noves formes d'oci, impuls econòmic per allotjar famílies nord-americanes, l'establiment d'unions matrimonials entre noies rosinques i aquells «exòtics» soldats en van ser alguns dels fenomens resultants.