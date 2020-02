Castelló prepara mesures per erradicar robatoris i ocupacions il·legals per part de bandes organitzades

Un edifici que es va haver de precintar per les connexions il·legals, en una imatge d'arxiu.

El govern de Castelló d'Empúries (ERC-CUP) ha acordat en Junta de Portaveus prendre mesures per erradicar els robatoris i ocupacions il·legals per part de bandes organitzades que estan generant alarma entre la població.

A la reunió celebrada ahir al vespre es va decidir convocar "de manera urgent i immediata la Junta Local de Seguretat" per analitzar "de manera rigorosa aquests fets i altres relatius a la seguretat del poble".

Posteriorment informarà a la població de les decisions que es prenguin a través d'aquest òrgan de col·laboració i coordinació general de diversos cossos de policia i altres serveis de seguretat que operen a Castelló d'Empúries.

La celebració de la Junta de Portaveus ha estat motivada per una reunió prèvia convocada per l'Associació de Veïns La Rosa dels Vents i la Crida la setmana passada, tal com va publicar Diari de Girona.

Des de la Junta de Portaveus vol reconèixer públicament la tasca policial d'investigació per part de la Policia Local, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, encorantjant a intensificar els esforços per identificar i detenir els responsables de diversos robatoris que s'han concentrat a la marina d'Empuriabrava. Aquests grups s'aprofiten de la particular trama urbana de la urbanització amb una alta concentració de segones residències, moltes d'elles desocupades durant bona part de l'any.

D'altra banda, han criticat la desinformació per part de responsables de l'associació de veïns que asseguren actuen "amb gran dosi de populisme". Fan referència a Joan Puerto que havia estat regidor en altres governs i actualment està al capdavant de l'Associació Rosa dels Vents.

Tot i això manifesten que tenen les mobilitzacions de rebuig a la violència que puguin ser convocades amb la intenció de mostrar la preocupació respecte a la seguretat del municipi. Per divendres està convodada una cassolada.

El govern també ha convocat una reunió per dijous al vespre oberta a tothom a l'hotel Xon's Platja, a Empuriabrava.