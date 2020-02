Dues entitats faran una campanya per reivindicar un projecte per a la Sala Edison

Figueres viurà una nova campanya per evitar la desaparició de l'antic cinema, la Sala Edison, del carrer Sant Pau, propietat de l'empresari Antoni Escudero. Dues entitats promouran de nou el debat i busquen que s'impulsi un projecte realista i viable econòmicament però que alhora permeti preservar i obrir de nou l'edifici catalogat com a Bé Cultura d'Interès Local (BCIL). Va ser dissenyat per l'arquitecte Josep Azemar.

L'Associació Figa de Figueres i l'Associació per la Defensa Cívica del Patrimoni Cultural SOS Monuments van organitzar dissabte un debat a La Cate de Figueres, on van tenir lloc tres conferències. L'objectiu era entendre la situació actual i el possible futur.

El nou govern ha manifestat públicament que s'està en converses amb el propietari per mirar de desencallar el projecte sobre aquest equipament.

L'historiador Jordi Roig va exposar tota l'activitat cultural i associacionista dels anys vuitanta a la sala. L'arquitecta Anna Albó va reflexionar sobre el valor arquitectònic i social i va constatar com s'ha anat degradant l'equipament.

Finalment, la graduada en Història de l'Art Íngrid Castañé va narrar la cronologia de les diverses reivindicacions i campanyes que s'han portat a terme des dels anys 80 a les quals han participat diverses associacions.

Les dues associacions van definir les primeres accions per engegar una nova campanya diferent de les anteriors. Segons han informat, la idea és «iniciar un procés de reivindicació ferma i continuada», una «nova campanya a les xarxes socials, als mitjans i al carrer».



Un projecte viable

El procés vol culminar amb la «creació d'un projecte vàlid, realista i viable a l'àmbit econòmic per a l'edifici, i vol assolir l'objectiu final» de «tornar a obrir les portes de la Sala Edison amb un espai que representi la població empordanesa i que sigui un revulsiu per a la ciutat a tots els nivells».

L'empresari que el va adquirir preveia una rehabilitació per crear-hi un espai comercial, habitatges, oficines, un restaurant o un aparcament. La intenció era conservar alguns elements interiors.

Els tràmits engegats per l'Ajuntament va acabar aturant-los Urbanisme i van aparèixer els primers moviments contraris a la reforma.

Des de llavors han estat molts els intents o anuncis d'intents per desencallar el tema.

El nou govern també hauria posat sobre la taula de nou, amb l'empresari, la possibilitat de tirar endavant algun project. Al mateix temps les entitats de la ciutat han reprès les accions.

La Figa és avui un col·lectiu que té el doble objectiu de defensar les festes populars i reivindicar la recuperació dels espais en desús de la ciutat.

L'associació SOS Monuments, nascuda a Catalunya el 1997, és una iniciativa d'un grup d'arquitectes, geògrafs, historiadors i diversos professionals preocupats per obrir canals de participació de la societat en la democratització i control de la gestió del patrimoni cultural.