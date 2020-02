Figueres no troba cap empresa que faci les obres del pavelló Roser Llop

L'Ajuntament de Figueres ha declarat deserta la licitació del contracte d'obres per adequar el pavelló esportiu Roser Llop a la normativa vigent contra incendis. El concurs es va tancar el 4 de febrer sense cap oferta. Es tracta de la primera fase del projecte, que es va treure a concurs el passat 9 de gener amb un pressupost de 365.465,53 euros. Des de l'Ajuntament, s'assegura que es refaran els requisits per fer-los menys restrictius.

El projecte contempla millores a la pista i als locals perifèrics amb la redistribució dels magatzems i les vies d'evacuació. Els vidres fixos que permeten veure la pista i l'espai de megafonia s'eliminen i se substitueixen per paret de bloc. A més, les portes que comuniquen la pista amb els locals perifèrics es renoven per d'altres més resistents, tant mecànicament com al foc.

Així mateix, s'actuarà a la coberta de la pista, on s'instal·larà una escala de seguretat. A més, s'instal·larà a tot l'edifici protecció antiincendis. Aquest sistema disposarà de detectors de temperatura i de fum, sirenes, central d'alarma, polsadors i ruixadors automàtics.

L'inici de les obres es preveia per al mes d'abril i havien de finalitzar a l'agost, amb un termini d'execució de quatre mesos. Ara, l'Ajuntament haurà de refer el concurs, per la qual cosa s'hauran de modificar els terminis i la primera fase per adequar l'equipament esportiu a la normativa actual antiincendis.

El pavelló Roser Llop, batejat amb el nom de l'esportista la tardor del 2018 i anteriorment conegut com a «pavelló nou», va ser construït el 1991, fa 29 anys. Darrerament, l'Ajuntament hi ha impulsat petites millores, com ara la reforma del sistema de dutxes de dos vestuaris del pavelló i la instal·lació de nova maquinària esportiva.



Falta de manteniment

Els equipaments esportius de Figueres arrosseguen nombroses deficiències de manteniment i darrerament l'Ajuntament ha impulsat millores per pal·liar-ne les mancances actuals. En el cas del pavelló Rafel Mora, conegut també com a «pavelló vell» i construït el 1975, l'Ajuntament hi ha actuat a l'exterior pintant la façana i amb la instal·lació d'una barana a les escales i a la rampa que dona accés a l'entrada principal. A l'interior, s'han renovat els seients de la graderia. Paral·lelament, a la piscina climatitzada s'han substituït els vidres exteriors.